В школах Кургана закрывают классы

В школа Кургана 31 класс закрыли из-за роста заболеваемости учеников

В школах Кургана 31 класс закрыли из-за заболеваемости учеников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах города Кургана закрыли 31 класс, где уровень заболеваемости ОРВИ превысил 20% от общего количества учащихся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Кургана в ответ на запрос агентства.

«По состоянию на 5 декабря в школах города закрыт 31 класс. При этом обучение проводится с применением дистанционных технологий и электронного обучения», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В мэрии подчеркнули, что школы города и детские сады работают в штатном режиме. Закрытых групп в детских садах нет. В образовательных организациях соблюдаются профилактические мероприятия: термометрия на входе, использование рециркуляторов, наличие антисептиков, проведение проветриваний и влажных уборок с применением дезинфицирующих средств. Ведется ежедневный мониторинг количества заболевших.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начали закрывать школы на карантин. На прошлой неделе в регионе были закрыты полностью четыре школы, 22 школы — частично. Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что новая пандемия неизбежна. Он призвал вакцинировать детей от гриппа, так как дети чаще болеют гриппом в этом сезоне.