Тюменский сенатор обвинил российских журналистов в дурном влиянии

Тюменский сенатор заявил, что работники российских медиа подвержены западному влиянию
Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов раскритиковал российских журналистов за следование западным взглядам. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале.
«Многие работники наших медиа до сих пор исходят из навязанного Западом деструктивного принципа „СМИ — зеркало сознания“ вместо созидательного „СМИ — средство формирования сознания“. Крайне важно, чтобы большинство работников медиаиндустрии осознали степень влияния их деятельности на формирование сознания общества», — заявил Тараканов.
Ранее URA.RU рассказывало, как Павла Тараканова приструнили в комитете Госдумы. Его поправки к законопроекту оказались в списке отклоненных.
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