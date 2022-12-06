Тюменский сенатор обвинил российских журналистов в дурном влиянии

06 декабря 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Тюменский сенатор заявил, что работники российских медиа подвержены западному влиянию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов раскритиковал российских журналистов за следование западным взглядам. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале. «Многие работники наших медиа до сих пор исходят из навязанного Западом деструктивного принципа „СМИ — зеркало сознания“ вместо созидательного „СМИ — средство формирования сознания“. Крайне важно, чтобы большинство работников медиаиндустрии осознали степень влияния их деятельности на формирование сознания общества», — заявил Тараканов. Ранее URA.RU рассказывало, как Павла Тараканова приструнили в комитете Госдумы. Его поправки к законопроекту оказались в списке отклоненных.

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов раскритиковал российских журналистов за следование западным взглядам. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале. «Многие работники наших медиа до сих пор исходят из навязанного Западом деструктивного принципа „СМИ — зеркало сознания“ вместо созидательного „СМИ — средство формирования сознания“. Крайне важно, чтобы большинство работников медиаиндустрии осознали степень влияния их деятельности на формирование сознания общества», — заявил Тараканов. Ранее URA.RU рассказывало, как Павла Тараканова приструнили в комитете Госдумы. Его поправки к законопроекту оказались в списке отклоненных.