Тюменский сенатор обвинил российских журналистов в дурном влиянии

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Очередное заседание тюменской городской думы. Тюмень, портрет, тараканов павел
Тюменский сенатор заявил, что работники российских медиа подвержены западному влиянию Фото:

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов раскритиковал российских журналистов за следование западным взглядам. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале.

«Многие работники наших медиа до сих пор исходят из навязанного Западом деструктивного принципа „СМИ — зеркало сознания“ вместо созидательного „СМИ — средство формирования сознания“. Крайне важно, чтобы большинство работников медиаиндустрии осознали степень влияния их деятельности на формирование сознания общества», — заявил Тараканов.

Ранее URA.RU рассказывало, как Павла Тараканова приструнили в комитете Госдумы. Его поправки к законопроекту оказались в списке отклоненных.

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Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов раскритиковал российских журналистов за следование западным взглядам. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале. «Многие работники наших медиа до сих пор исходят из навязанного Западом деструктивного принципа „СМИ — зеркало сознания“ вместо созидательного „СМИ — средство формирования сознания“. Крайне важно, чтобы большинство работников медиаиндустрии осознали степень влияния их деятельности на формирование сознания общества», — заявил Тараканов. Ранее URA.RU рассказывало, как Павла Тараканова приструнили в комитете Госдумы. Его поправки к законопроекту оказались в списке отклоненных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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