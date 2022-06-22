В комитете Госдумы приструнили сенатора от Тюменской области

Правки Павла Тараканова оказались в списке рекомендованных к отклонению из-за того, что в законопроекте уже есть похожее положение Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов получил замечание по поводу предложенных им правок к законопроекту «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». По словам Василия Пискарева, главы комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, идеи Тараканова уже прописаны в положениях закона. Диалог из заседания процитировал «Коммерсант».

Поправки сенатора Тараканова оказались в списке рекомендованных к отклонению, после он начал протестовать. «Мои поправки повышают эффективность защиты суверенитета!» — высказался Тараканов, которого поддержал замминистра юстиции Олег Свириденко. На это заявление отреагировал Пискарев, который упрекнул выступающих в том, что комитет рассматривает предлагаемые к отклонению изменения. После этого Свириденко оставил вопрос поддержки поправок Тараканова на усмотрение комитета, чей глава напомнил следующее. «В законопроекте уже записано положение, по которому иноагенты не имеют права получать любую государственную поддержку», — передает слова Пискарева «Коммерсант».

Тараканов предлагал запретить иноагентам занимать должности в организациях с госучастием, а также выступать подрядчиком при осуществлении госзакупок. Всего к документу поступило 74 поправки, из которых было одобрено 14. 60 поправок были рекомендованы комитетом к отклонению, так как не соответствовали целям обсуждаемого законопроекта.

Ранее URA.RU сообщало, что в законе об иноагентах появятся новые исключения. В сводном законе запретят признавать иностранными агентами ряд некоммерческих организаций, дипломатов и ряд других лиц.

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