05 декабря 2022
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Мэра Тюмени исключили из состава Совета при президенте РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пешеходной улицы. Тюмень , кухарук руслан, мэр тюмени
Кухарук был членом совета с ноября 2021 года Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук не попал в обновленный состав Государственного совета РФ, председателем которого является президент страны Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Исключить из состава Совета мэра Тюмени Кухарука Р.Н. и главу Узловского района Тульской области Карташову М.Н.» — стало известно из указа президента. Вместо них были приглашены десять других чиновников, среди которых шесть губернаторов разных областей.

Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук вошел в состав Госсовета в ноябре 2021 года. При этом в апреле этого года источник агентства утверждал, что мэр Тюмени отказался от губернаторского кресла, что могло помешать развитию его карьеры.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук не попал в обновленный состав Государственного совета РФ, председателем которого является президент страны Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Исключить из состава Совета мэра Тюмени Кухарука Р.Н. и главу Узловского района Тульской области Карташову М.Н.» — стало известно из указа президента. Вместо них были приглашены десять других чиновников, среди которых шесть губернаторов разных областей. Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук вошел в состав Госсовета в ноябре 2021 года. При этом в апреле этого года источник агентства утверждал, что мэр Тюмени отказался от губернаторского кресла, что могло помешать развитию его карьеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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