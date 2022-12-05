Мэра Тюмени исключили из состава Совета при президенте РФ

Глава Тюмени Руслан Кухарук не попал в обновленный состав Государственного совета РФ, председателем которого является президент страны Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
«Исключить из состава Совета мэра Тюмени Кухарука Р.Н. и главу Узловского района Тульской области Карташову М.Н.» — стало известно из указа президента. Вместо них были приглашены десять других чиновников, среди которых шесть губернаторов разных областей.
Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук вошел в состав Госсовета в ноябре 2021 года. При этом в апреле этого года источник агентства утверждал, что мэр Тюмени отказался от губернаторского кресла, что могло помешать развитию его карьеры.
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