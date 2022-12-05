05 декабря 2022

Спикер парламента Молдавии предложил ввести наказание за поддержку позиции РФ

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Автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург
По словам спикера, 32% граждан оправдывают проведение СВО Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Молдавии предложили наказывать граждан страны, которые поддерживают Россию в спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу.

«Пришло время ужесточить наказание в отношении [граждан, поддерживающих РФ в российско-украинском конфликте]», — сказал спикер во время прямого эфира на телеканале ProTV. Так чиновник прокомментировал опрос, в котором 32% граждан страны поддерживают или оправдывают действия России.

По его словам, правящая в Молдавии Партия действия и солидарности собирается внести на обсуждение декларацию о признании России «страной-террористом». Схожее решение ранее принял Европарламент из-за проведения РФ спецоперации на территории Украины. На это решение иронично отреагировала своим заявлением представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В Молдавии предложили наказывать граждан страны, которые поддерживают Россию в спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу. «Пришло время ужесточить наказание в отношении [граждан, поддерживающих РФ в российско-украинском конфликте]», — сказал спикер во время прямого эфира на телеканале ProTV. Так чиновник прокомментировал опрос, в котором 32% граждан страны поддерживают или оправдывают действия России. По его словам, правящая в Молдавии Партия действия и солидарности собирается внести на обсуждение декларацию о признании России «страной-террористом». Схожее решение ранее принял Европарламент из-за проведения РФ спецоперации на территории Украины. На это решение иронично отреагировала своим заявлением представитель МИД РФ Мария Захарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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