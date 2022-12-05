Спикер парламента Молдавии предложил ввести наказание за поддержку позиции РФ

06 декабря 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

По словам спикера, 32% граждан оправдывают проведение СВО Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Молдавии предложили наказывать граждан страны, которые поддерживают Россию в спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу. «Пришло время ужесточить наказание в отношении [граждан, поддерживающих РФ в российско-украинском конфликте]», — сказал спикер во время прямого эфира на телеканале ProTV. Так чиновник прокомментировал опрос, в котором 32% граждан страны поддерживают или оправдывают действия России. По его словам, правящая в Молдавии Партия действия и солидарности собирается внести на обсуждение декларацию о признании России «страной-террористом». Схожее решение ранее принял Европарламент из-за проведения РФ спецоперации на территории Украины. На это решение иронично отреагировала своим заявлением представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Молдавии предложили наказывать граждан страны, которые поддерживают Россию в спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу. «Пришло время ужесточить наказание в отношении [граждан, поддерживающих РФ в российско-украинском конфликте]», — сказал спикер во время прямого эфира на телеканале ProTV. Так чиновник прокомментировал опрос, в котором 32% граждан страны поддерживают или оправдывают действия России. По его словам, правящая в Молдавии Партия действия и солидарности собирается внести на обсуждение декларацию о признании России «страной-террористом». Схожее решение ранее принял Европарламент из-за проведения РФ спецоперации на территории Украины. На это решение иронично отреагировала своим заявлением представитель МИД РФ Мария Захарова.