Спикер парламента Молдавии предложил ввести наказание за поддержку позиции РФ

В Молдавии предложили наказывать граждан страны, которые поддерживают Россию в спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу.
«Пришло время ужесточить наказание в отношении [граждан, поддерживающих РФ в российско-украинском конфликте]», — сказал спикер во время прямого эфира на телеканале ProTV. Так чиновник прокомментировал опрос, в котором 32% граждан страны поддерживают или оправдывают действия России.
По его словам, правящая в Молдавии Партия действия и солидарности собирается внести на обсуждение декларацию о признании России «страной-террористом». Схожее решение ранее принял Европарламент из-за проведения РФ спецоперации на территории Украины. На это решение иронично отреагировала своим заявлением представитель МИД РФ Мария Захарова.
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В Молдавии предложили наказывать граждан страны, которые поддерживают Россию в спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу. «Пришло время ужесточить наказание в отношении [граждан, поддерживающих РФ в российско-украинском конфликте]», — сказал спикер во время прямого эфира на телеканале ProTV. Так чиновник прокомментировал опрос, в котором 32% граждан страны поддерживают или оправдывают действия России. По его словам, правящая в Молдавии Партия действия и солидарности собирается внести на обсуждение декларацию о признании России «страной-террористом». Схожее решение ранее принял Европарламент из-за проведения РФ спецоперации на территории Украины. На это решение иронично отреагировала своим заявлением представитель МИД РФ Мария Захарова.