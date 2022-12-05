05 декабря 2022

Власти Венгрии поддержали заявление Макрона о конфликте на Украине

Премьер Венгрии: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики
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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Премьер Венгрии поддержал Эммануэля Макрона о цене конфликта на Украине для Европы Фото:
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Президент Франции Эммануэль Макрон прав, цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис», — написал политик в соцсети Twitter. По его словам, сейчас самое время переосмыслить санкции против РФ.

Ранее Макрон заявлял, что в отношениях США и Европы произошла «рассинхронизация» из-за разных взглядов сторон в вопросе энергетики. Он объяснил ее «разрывом» и отличиями обществ сторон из-за их разного положения на рынке энергетики. После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Из-за этого они столкнулись с ростом на электроэнергию и продукты, пишет RT.

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Президент Франции Эммануэль Макрон прав, цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис», — написал политик в соцсети Twitter. По его словам, сейчас самое время переосмыслить санкции против РФ. Ранее Макрон заявлял, что в отношениях США и Европы произошла «рассинхронизация» из-за разных взглядов сторон в вопросе энергетики. Он объяснил ее «разрывом» и отличиями обществ сторон из-за их разного положения на рынке энергетики. После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Из-за этого они столкнулись с ростом на электроэнергию и продукты, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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