Макрон заявил о разрыве между США и Евросоюзом

05 декабря 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

«Рассинхронизация» между США и Европой произошла на фоне вопроса энергии, отметил Макрон Фото: Официальный сайт президента Украины В отношениях США и Европы произошла «рассинхронизация» из-за разных взглядов сторон в вопросе энергетики. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Но если посмотреть на ситуацию [в отношениях Европы и США] сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация», — сказал Макрон в интервью телеканалу CBS News. Он объяснил ее «разрывом» и отличиями обществ сторон из-за их разного положения на рынке энергетики. «Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель», — пояснил президент Франции. Ранее Макрон выступил с мнением, что Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной, сообщает RT. Он также призвал лидеров западных стран сохранять прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это лучший способ возобновить взаимодействие.

В отношениях США и Европы произошла «рассинхронизация» из-за разных взглядов сторон в вопросе энергетики. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Но если посмотреть на ситуацию [в отношениях Европы и США] сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация», — сказал Макрон в интервью телеканалу CBS News. Он объяснил ее «разрывом» и отличиями обществ сторон из-за их разного положения на рынке энергетики. «Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель», — пояснил президент Франции. Ранее Макрон выступил с мнением, что Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной, сообщает RT. Он также призвал лидеров западных стран сохранять прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это лучший способ возобновить взаимодействие.