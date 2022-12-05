Макрон заявил о разрыве между США и Евросоюзом

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Официальный сайт президента Украины, евросоюз, европарламент
«Рассинхронизация» между США и Европой произошла на фоне вопроса энергии, отметил Макрон Фото:

В отношениях США и Европы произошла «рассинхронизация» из-за разных взглядов сторон в вопросе энергетики. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Но если посмотреть на ситуацию [в отношениях Европы и США] сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация», — сказал Макрон в интервью телеканалу CBS News. Он объяснил ее «разрывом» и отличиями обществ сторон из-за их разного положения на рынке энергетики. «Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель», — пояснил президент Франции.

Ранее Макрон выступил с мнением, что Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной, сообщает RT. Он также призвал лидеров западных стран сохранять прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это лучший способ возобновить взаимодействие.

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В отношениях США и Европы произошла «рассинхронизация» из-за разных взглядов сторон в вопросе энергетики. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Но если посмотреть на ситуацию [в отношениях Европы и США] сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация», — сказал Макрон в интервью телеканалу CBS News. Он объяснил ее «разрывом» и отличиями обществ сторон из-за их разного положения на рынке энергетики. «Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель», — пояснил президент Франции. Ранее Макрон выступил с мнением, что Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной, сообщает RT. Он также призвал лидеров западных стран сохранять прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это лучший способ возобновить взаимодействие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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