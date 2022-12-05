05 декабря 2022

Блинкен указал, что хотят видеть США в результате мирных договоров РФ и Украины

Блинкен надеется, что конфликт на Украине завершится мирными переговорами
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Официальный сайт президента Украины. Москва, блинкен энтони
Энтони Блинкен предрек справедливый и длительный мир на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США надеются увидеть справедливый и длительный мир на Украине при помощи переговоров. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции Wall Street Journal.

«[Конфликт] закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — сказал Блинкен.

Ранее генсек США говорил о том, что решение конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. В Кремле указали, что у Украины есть все возможности для урегулирования ситуации и выполнения требований РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса.

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В США надеются увидеть справедливый и длительный мир на Украине при помощи переговоров. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции Wall Street Journal. «[Конфликт] закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — сказал Блинкен. Ранее генсек США говорил о том, что решение конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. В Кремле указали, что у Украины есть все возможности для урегулирования ситуации и выполнения требований РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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