Блинкен указал, что хотят видеть США в результате мирных договоров РФ и Украины

Блинкен надеется, что конфликт на Украине завершится мирными переговорами

06 декабря 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен предрек справедливый и длительный мир на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США надеются увидеть справедливый и длительный мир на Украине при помощи переговоров. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции Wall Street Journal. «[Конфликт] закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — сказал Блинкен. Ранее генсек США говорил о том, что решение конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. В Кремле указали, что у Украины есть все возможности для урегулирования ситуации и выполнения требований РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса.

В США надеются увидеть справедливый и длительный мир на Украине при помощи переговоров. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции Wall Street Journal. «[Конфликт] закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — сказал Блинкен. Ранее генсек США говорил о том, что решение конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. В Кремле указали, что у Украины есть все возможности для урегулирования ситуации и выполнения требований РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса.