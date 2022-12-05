В Китае пригрозили США разгромом из-за конфликта на Украине

06 декабря 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

Доверие к США постепенно падает со стороны союзников, написали в издании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вмешательство США в конфликт России и Украины, а также стремление на нем нажиться говорит о необходимости разрушить американскую гегемонию. Об этом написали в Global Times. «Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости», — написали в китайском издании . Автор материала отмечает, что США постоянно призывают Европу выступать против российской стороны, при этом провоцируя сильную конкуренцию, которая направлена на ухудшение европейской экономики. По словам автора статьи, доверие к Штатам со стороны союзников и международного сообщества постепенно падает. Разрушается их гегемония, маскирующаяся под «международный порядок». «Настоящий международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении Вашингтону», — отметили в издании. После начала спецоперации на Украине США, как и другие страны Запада, начали активно вмешиваться в конфликт. Однако впоследствии страны Европы обвинили Вашингтон в том, что он наживается на этих событиях, сообщает MK.RU .

Вмешательство США в конфликт России и Украины, а также стремление на нем нажиться говорит о необходимости разрушить американскую гегемонию. Об этом написали в Global Times. «Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости», — написали в китайском издании. Автор материала отмечает, что США постоянно призывают Европу выступать против российской стороны, при этом провоцируя сильную конкуренцию, которая направлена на ухудшение европейской экономики. По словам автора статьи, доверие к Штатам со стороны союзников и международного сообщества постепенно падает. Разрушается их гегемония, маскирующаяся под «международный порядок». «Настоящий международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении Вашингтону», — отметили в издании. После начала спецоперации на Украине США, как и другие страны Запада, начали активно вмешиваться в конфликт. Однако впоследствии страны Европы обвинили Вашингтон в том, что он наживается на этих событиях, сообщает MK.RU.