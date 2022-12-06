The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие территории РФ

06 декабря 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

Украина производит оружия без помощи своих союзников, сообщает газета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские разработчики изобрели ракеты с большой дальностью, которые позволяют нанести атаку по европейской части России. Об этом сообщает газета The Guardian. «Киев разработал ударный беспилотник с поразительной дальностью полета 1000 км. В конце прошлого месяца украинский военнослужащий заявил, что это оружие уже применялось против российских военных», — сказал автор статьи . Он добавил, что, если и вправду это оружие уже применялось против РФ, это означает, что большая часть европейской части России теперь находится в пределах досягаемости. Отмечается, что Украина производит оружие без помощи своих союзников. Кроме того, украинские власти перед проведением определенных видов рискованных военных операций не всегда сообщают об этом Западу. «Запад может попытаться отговорить от их проведения, поскольку ранее на Украину оказывалось давление с целью отказаться от некоторых ударов», — добавило издание. Также в статье говорится, что администрация президента США Джо Байдена заявила, что опасается прямого военного конфликта с Россией и боится ядерной эскалации. Поэтому Соединенные Штаты отказались доставлять Украине боеприпасы большой дальности, которые позволили бы Киеву нанести прямой удар по России. Министерство обороны РФ подтвердили информацию, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить диверсии на двух авиабазах России: «Дягилево» в Рязани и «Энгельс» в Саратовской области, напоминает «Царьград». Ранее США отказались поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS, дальности действия которых хватит для удара по России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские разработчики изобрели ракеты с большой дальностью, которые позволяют нанести атаку по европейской части России. Об этом сообщает газета The Guardian. «Киев разработал ударный беспилотник с поразительной дальностью полета 1000 км. В конце прошлого месяца украинский военнослужащий заявил, что это оружие уже применялось против российских военных», — сказал автор статьи. Он добавил, что, если и вправду это оружие уже применялось против РФ, это означает, что большая часть европейской части России теперь находится в пределах досягаемости. Отмечается, что Украина производит оружие без помощи своих союзников. Кроме того, украинские власти перед проведением определенных видов рискованных военных операций не всегда сообщают об этом Западу. «Запад может попытаться отговорить от их проведения, поскольку ранее на Украину оказывалось давление с целью отказаться от некоторых ударов», — добавило издание. Также в статье говорится, что администрация президента США Джо Байдена заявила, что опасается прямого военного конфликта с Россией и боится ядерной эскалации. Поэтому Соединенные Штаты отказались доставлять Украине боеприпасы большой дальности, которые позволили бы Киеву нанести прямой удар по России. Министерство обороны РФ подтвердили информацию, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить диверсии на двух авиабазах России: «Дягилево» в Рязани и «Энгельс» в Саратовской области, напоминает «Царьград». Ранее США отказались поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS, дальности действия которых хватит для удара по России.