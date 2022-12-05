Глава депздрава ХМАО рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске

Двое пострадавших при взрыве газа в доме на улице Мира в Нижневартовске остаются в тяжелом состоянии с сильными ожогами. Еще у двоих раненых угрозы жизни нет. Об этом сообщил директор окружного департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
«На утро 6 декабря состояние двух пациентов с тяжелыми ожогами, которые проходят лечение в ожоговом центре Сургута, остается крайне тяжелым. Врачи делают все возможное для спасения их жизни. Двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные, наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет», — пишет глава депздрава в своем telegram-канале.
Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря, из-за чего погибло шесть человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Сегодня ночью в Нижневартовске под завалами обнаружили тело погибшей женщины.
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