Свердловская область будет жить в долг весь 2023 год

Бюджет Свердловской области принят с дефицитом 19 млрд рублей

Свердловские депутаты большинством голосов утвердили новый бюджет региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дефицит бюджета Свердловской области на 2023 год составит 19,6 млрд рублей. В таких значениях его приняли депутаты регионального заксобрания в третьем чтении, передает корреспондент URA.RU из зала. Перед этим с бюджетным посланием перед парламентом выступил губернатор Евгений Куйвашев.

«При формировании областного бюджета мы опирались на консервативный сценарий прогнозов. Прогноз доходов на 2023 год составляет 354 млрд рублей. Планируемые расходы превышают 374 млрд рублей. Бюджет сохраняет социальную направленность. В структуре расходов свыше 65% составляют расходы на социальную сферу», — обозначил Куйвашев, обращаясь к депутатам.

Глава комитета по финансам Петр Соколюк уточнил, что в ходе корректировок бюджета доходы выросли на 11 млрд рублей (с 343 до 354 млрд), а расходы — на 14 млрд рублей (с 359 до 374 млрд). Дефицит за это время вырос с 16,1 до 19,6 млрд рублей. Финансовый комитет по итогам обсуждений порекомендовал заксобранию принять бюджет.

На голосовании из 46 присутствующих депутатов за принятие бюджета высказались 39 человек. Еще один парламентарий не голосовал, а шесть воздержались — вице-спикер от КПРФ Александр Ивачев анонсировал перед этим, что его фракция не согласна с проектом казны. «Уважаемые коллеги, мы завершили серьезный пласт работы. С сентября мы формировали бюджет, уделяя большее внимание 2023 году», — заключила спикер парламента Людмила Бабушкина.