Куйвашев раскроет элите, как область будет жить весь 2023 год

Губернатор Свердловской области выступит с бюджетным посланием 6 декабря

Евгения Куйвашева ждут на заседании заксобрания во вторник Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выступит перед депутатами заксобрания с посланием о бюджете области на 2023 год. На заседании 6 декабря глава региона озвучит основные тезисы о тратах и доходах казны, сообщили URA.RU сразу несколько парламентариев.

«О проекте закона Свердловской области „Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов“. Законопроект принят в первом чтении 15 ноября. [Запланированы] второе и третье чтения», — говорится в повестке заседания, копия которого есть у URA.RU. Перед рассмотрением этого вопроса, как ожидается, и выступит Куйвашев.

Активная фаза работы над областным бюджетом продолжалась последние несколько месяцев. В середине ноября депутаты приняли предложенный минфином проект в первом чтении. Ведомство посчитало, что в 2023 году казна вновь будет дефицитной — на 16 млрд рублей: 343 млрд рублей доходов против 359 млрд рублей расходов. После этого начались согласительные процедуры, по итогам которых дефицит вырос до 20 млрд.

В этом году согласование бюджета оказалось в центре политической интриги. Контроль над казной перехватил вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политические вопросы. Прежде за согласование отвечал первый замгубернатора Алексей Шмыков. В политкругах считают, что Чемезов, обладая влиянием на бюджет, получил рычаг давления для переговоров с мэрами. Косвенно это подтверждает позиция минфина, который отказывал градоначальникам в удовлетворении просьб и адресовал вопросы Чемезову.