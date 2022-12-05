В новогодние каникулы из ЯНАО в Тюмень и Москву вылетит больше самолетов

Авиакомпания «Ямал» увеличивает количество рейсов из Салехарда в Тюмень и Москву
Накануне новогодних праздников в аэропорте Салехарда (ЯНАО) появятся дополнительные рейсы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает авиакомпания «Ямал».
«В предновогодние каникулы авиакомпания „Ямал“ традиционно увеличивает количество рейсов из Салехарда в Тюмень и Москву. Билеты уже в продаже», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, из ЯНАО в Тюмень смогут улететь больше пассажиров. Полеты будут выполнять самолеты большей вместимости.
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