05 декабря 2022
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02 декабря 2022

В новогодние каникулы из ЯНАО в Тюмень и Москву вылетит больше самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, трап, самолет, цветной бульвар, трап самолета, тюмень
Авиакомпания «Ямал» увеличивает количество рейсов из Салехарда в Тюмень и Москву Фото:

Накануне новогодних праздников в аэропорте Салехарда (ЯНАО) появятся дополнительные рейсы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает авиакомпания «Ямал».

«В предновогодние каникулы авиакомпания „Ямал“ традиционно увеличивает количество рейсов из Салехарда в Тюмень и Москву. Билеты уже в продаже», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, из ЯНАО в Тюмень смогут улететь больше пассажиров. Полеты будут выполнять самолеты большей вместимости.

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Накануне новогодних праздников в аэропорте Салехарда (ЯНАО) появятся дополнительные рейсы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает авиакомпания «Ямал». «В предновогодние каникулы авиакомпания „Ямал“ традиционно увеличивает количество рейсов из Салехарда в Тюмень и Москву. Билеты уже в продаже», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, из ЯНАО в Тюмень смогут улететь больше пассажиров. Полеты будут выполнять самолеты большей вместимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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