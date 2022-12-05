Полиция начала проверку из-за поножовщины в школе Нижневартовска

06 декабря 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Оба участника конфликта ранее не попадали в поле зрения полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Полицией ХМАО по факту поножовщины в средней школе №21 города Нижневартовска организована доследственная проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «По факту причинения телесных повреждений школьнику из Нижневартовска проводится проверка. По предварительным данным, утром между 14-летними учениками 8-го класса произошел конфликт. В результате один из них нанес другому телесные повреждения. В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве. Также в полиции добавили, что оба участника конфликта воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом. Ранее в поле зрения органов внутренних дел подростки не попадали. Сейчас с несовершеннолетним правонарушителем и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника. Конфликт произошел в 8 утра между учениками 8-го класса.

Полицией ХМАО по факту поножовщины в средней школе №21 города Нижневартовска организована доследственная проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «По факту причинения телесных повреждений школьнику из Нижневартовска проводится проверка. По предварительным данным, утром между 14-летними учениками 8-го класса произошел конфликт. В результате один из них нанес другому телесные повреждения. В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве. Также в полиции добавили, что оба участника конфликта воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом. Ранее в поле зрения органов внутренних дел подростки не попадали. Сейчас с несовершеннолетним правонарушителем и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника. Конфликт произошел в 8 утра между учениками 8-го класса.