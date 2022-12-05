05 декабря 2022

Полиция начала проверку из-за поножовщины в школе Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, полиция на митинге
Оба участника конфликта ранее не попадали в поле зрения полиции Фото:

Полицией ХМАО по факту поножовщины в средней школе №21 города Нижневартовска организована доследственная проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«По факту причинения телесных повреждений школьнику из Нижневартовска проводится проверка. По предварительным данным, утром между 14-летними учениками 8-го класса произошел конфликт. В результате один из них нанес другому телесные повреждения. В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Также в полиции добавили, что оба участника конфликта воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом. Ранее в поле зрения органов внутренних дел подростки не попадали. Сейчас с несовершеннолетним правонарушителем и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника. Конфликт произошел в 8 утра между учениками 8-го класса.

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Полицией ХМАО по факту поножовщины в средней школе №21 города Нижневартовска организована доследственная проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «По факту причинения телесных повреждений школьнику из Нижневартовска проводится проверка. По предварительным данным, утром между 14-летними учениками 8-го класса произошел конфликт. В результате один из них нанес другому телесные повреждения. В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве. Также в полиции добавили, что оба участника конфликта воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом. Ранее в поле зрения органов внутренних дел подростки не попадали. Сейчас с несовершеннолетним правонарушителем и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника. Конфликт произошел в 8 утра между учениками 8-го класса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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