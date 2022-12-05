Власти Нижневартовска объяснили причины поножовщины в школе

Причиной поножовщины в школе №21 Нижневартовска, возможно, стал затяжной конфликт. Ссора между учениками произошла в тамбуре учреждения, еще до прохода через металлодетекторы, поэтому нож и не был обнаружен. Об этом URA.RU рассказала вице-мэр администрации города Николай Лукаш.
«На учете [дети] не состояли. Конфликт, судя по тому, что дошло до поножовщины, носил затяжной характер. Будем прорабатывать по линии КДН, где недоработали педагоги. Конфликт произошел в тамбуре, это между входом в школу и рамками. Поэтому до металлоискателя никто не дошел», — сообщил Лукаш журналисту агентства.
По словам чиновника, нападавший также получил травмы. «Нападавший тоже ранен, повредил руку — самопорез», — добавляет Лукаш. Место происшествия оцеплено, работают правоохранители. Занятия в школе отменять не стали.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) ученик школы № 21 нанес ножевые ранения однокласснику во время конфликта. Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его здоровье.
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