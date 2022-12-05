Заводу в Перми, выпускающему заряды к «Градам» и «Смерчам», не хватает рабочих

Пермский пороховой завод проведет ярмарку вакансий для набора сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод», выпускающий заряды к РСЗО «Град» и «Смерч», проведет ярмарку вакансий для поиска рабочих на производство. Она пройдет 7 декабря в территориальном отделе центра занятости населения Краснокамского городского округа. Предприятие готово трудоустроить порядка 190 человек, сообщается на сайте центра занятости населения Пермского края.

«Сотрудники отдела кадров и специалисты по подбору персонала завода познакомят с вакансиями и условиями трудоустройства. Участники встречи получат возможность пообщаться с потенциальным работодателем, задать интересующие вопросы и пройти предварительное собеседование», — информирует пресс-служба краевого ЦЗН. Наиболее востребованными на заводе являются рабочие профессии, в том числе сборщик зарядов, токарь, фрезеровщик, электромонтер, аппаратчик, слесарь КИПиА и другие.

Предприятие предлагает соискателям стабильную зарплату и выплату премий, различные социальные гарантии и досрочное назначение пенсии. Иногородним сотрудникам завод предоставляет жилье.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших предприятий в крае. Помимо продукции военного назначения завод выпускает гражданскую продукцию. Осенью предприятие перешло на трехсменный режим работы в связи с выполнением гособоронзаказа.