05 декабря 2022
04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

Школьники из ЯНАО посетят ведущий ядерный центр России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ядерный щит. Челябинск., пульт реактора
Школьники посетят площадку ведущего ядерного центра России Фото:

Делегация из 20 старшеклассников ЯНАО отправилась в образовательную поездку в ведущий ядерный центр страны — наукоград Дубна. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона.

«Школьники посетят площадку ведущего ядерного центра России, на которой строится адронный коллайдер. Об этом в июле анонсировал губернатор округа Дмитрий Артюхов во время онлайн-встречи с ребятами, которые находились в президентском лицее „Сириус“ в Сочи», — сказано в сообщении.

Делегация будет состоять из учеников Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Губкинского, Муравленко, Надыма, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. Ребята побывают в центре прикладной физики, посетят государственный университет «Дубна» и лабораторию ядерных проблем, где им расскажут о проектах NOvA и JUNO.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов пообещал показать адронный коллайдер школьникам ЯНАО. Об этом он заявил, побывав в Дубне.

Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Делегация из 20 старшеклассников ЯНАО отправилась в образовательную поездку в ведущий ядерный центр страны — наукоград Дубна. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона. «Школьники посетят площадку ведущего ядерного центра России, на которой строится адронный коллайдер. Об этом в июле анонсировал губернатор округа Дмитрий Артюхов во время онлайн-встречи с ребятами, которые находились в президентском лицее „Сириус“ в Сочи», — сказано в сообщении. Делегация будет состоять из учеников Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Губкинского, Муравленко, Надыма, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. Ребята побывают в центре прикладной физики, посетят государственный университет «Дубна» и лабораторию ядерных проблем, где им расскажут о проектах NOvA и JUNO. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов пообещал показать адронный коллайдер школьникам ЯНАО. Об этом он заявил, побывав в Дубне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...