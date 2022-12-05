Школьники из ЯНАО посетят ведущий ядерный центр России

Школьники посетят площадку ведущего ядерного центра России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Делегация из 20 старшеклассников ЯНАО отправилась в образовательную поездку в ведущий ядерный центр страны — наукоград Дубна. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона.

«Школьники посетят площадку ведущего ядерного центра России, на которой строится адронный коллайдер. Об этом в июле анонсировал губернатор округа Дмитрий Артюхов во время онлайн-встречи с ребятами, которые находились в президентском лицее „Сириус“ в Сочи», — сказано в сообщении.

Делегация будет состоять из учеников Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Губкинского, Муравленко, Надыма, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. Ребята побывают в центре прикладной физики, посетят государственный университет «Дубна» и лабораторию ядерных проблем, где им расскажут о проектах NOvA и JUNO.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов пообещал показать адронный коллайдер школьникам ЯНАО. Об этом он заявил, побывав в Дубне.