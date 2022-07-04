Артюхов пообещал показать адронный коллайдер школьникам ЯНАО

После посещения ядерного научного центра школьники и преподаватели вернутся на Ямал совсем другими, заявил Артюхов Фото: Артем Черемисов © URA.RU

Школьники и преподаватели из ЯНАО смогут посетить площадку ведущего ядерного центра России, на которой строится адронный коллайдер. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время онлайн-встречи с ребятами, которые находятся в президентском лицее «Сириус» в Сочи.

«Совсем недавно был в университете Дубна, посмотрел строящийся адронный коллайдер, и мы договорились, чтобы наши дети туда ездили. И более того, чтобы наши учителя туда ездили. Я убежден, побывав в ведущем ядерном научном центре, школьники и преподаватели вернутся на Ямал уже совсем другими. Здорово, что есть такие обмены опытом, и мы обязательно будем их продолжать и развивать», — приводит пресс-служба слова Артюхова.

В ходе разговора школьники также попросили главу округа добавить предметы по другим направлениям и увеличить количество мест, где они могли бы получить дополнительные знания. В числе предложенных вариантов был Московский физико-технический институт и университет Дубна.