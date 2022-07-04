04 июля 2022

Артюхов пообещал показать адронный коллайдер школьникам ЯНАО

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Интервью с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым. Салехард, портрет, артюхов дмитрий, жест двумя руками
После посещения ядерного научного центра школьники и преподаватели вернутся на Ямал совсем другими, заявил Артюхов Фото:

Школьники и преподаватели из ЯНАО смогут посетить площадку ведущего ядерного центра России, на которой строится адронный коллайдер. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время онлайн-встречи с ребятами, которые находятся в президентском лицее «Сириус» в Сочи.

«Совсем недавно был в университете Дубна, посмотрел строящийся адронный коллайдер, и мы договорились, чтобы наши дети туда ездили. И более того, чтобы наши учителя туда ездили. Я убежден, побывав в ведущем ядерном научном центре, школьники и преподаватели вернутся на Ямал уже совсем другими. Здорово, что есть такие обмены опытом, и мы обязательно будем их продолжать и развивать», — приводит пресс-служба слова Артюхова.

В ходе разговора школьники также попросили главу округа добавить предметы по другим направлениям и увеличить количество мест, где они могли бы получить дополнительные знания. В числе предложенных вариантов был Московский физико-технический институт и университет Дубна.

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Школьники и преподаватели из ЯНАО смогут посетить площадку ведущего ядерного центра России, на которой строится адронный коллайдер. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время онлайн-встречи с ребятами, которые находятся в президентском лицее «Сириус» в Сочи. «Совсем недавно был в университете Дубна, посмотрел строящийся адронный коллайдер, и мы договорились, чтобы наши дети туда ездили. И более того, чтобы наши учителя туда ездили. Я убежден, побывав в ведущем ядерном научном центре, школьники и преподаватели вернутся на Ямал уже совсем другими. Здорово, что есть такие обмены опытом, и мы обязательно будем их продолжать и развивать», — приводит пресс-служба слова Артюхова. В ходе разговора школьники также попросили главу округа добавить предметы по другим направлениям и увеличить количество мест, где они могли бы получить дополнительные знания. В числе предложенных вариантов был Московский физико-технический институт и университет Дубна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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