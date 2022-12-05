Популярный блогер организовал зимний тур в Пермский край

Туристы три дня будут осматривать зимние достопримечательные пейзажи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блогер-путешественник из Перми Эльнар Мансуров организовал экспедицию для туристов в Пермский край по системе «Все включено». Первые туристы отправятся уже 16 декабря. Сейчас travel-блогер анонсировал старт продаж тура в своих соцсетях на 3 января.

«Лучший подарок на Новый год? Мы придумали его! Экспедиция в Пермский край на три дня» — сообщил блогер в своем аккаунте.

Эльнар Мансуров делает упор в туре на зимние пермские пейзажи. За три дня туристы увидят горы Полюд и Помяненный камень, Каменный город и посетят древний город Чердынь и Губаху, будут ездить на санях и греться в доме с камином в лесу. Стоимость тура составит 39 тысяч рублей на человека. В другие — непраздничные дни — 29 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как Эльнар Мансуров делится вариантами выезда за границу. Он рассказал, как можно посетить Европу.