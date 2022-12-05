05 декабря 2022

Популярный блогер организовал зимний тур в Пермский край

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Туристический поход по хребту Нурали, Южный Урал, снег, зима, тропа, природа урала, нурали, турист одиночка, трикинг, туризм, горы
Туристы три дня будут осматривать зимние достопримечательные пейзажи Фото:

Блогер-путешественник из Перми Эльнар Мансуров организовал экспедицию для туристов в Пермский край по системе «Все включено». Первые туристы отправятся уже 16 декабря. Сейчас travel-блогер анонсировал старт продаж тура в своих соцсетях на 3 января.

«Лучший подарок на Новый год? Мы придумали его! Экспедиция в Пермский край на три дня» — сообщил блогер в своем аккаунте.

Эльнар Мансуров делает упор в туре на зимние пермские пейзажи. За три дня туристы увидят горы Полюд и Помяненный камень, Каменный город и посетят древний город Чердынь и Губаху, будут ездить на санях и греться в доме с камином в лесу. Стоимость тура составит 39 тысяч рублей на человека. В другие — непраздничные дни — 29 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как Эльнар Мансуров делится вариантами выезда за границу. Он рассказал, как можно посетить Европу.

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Блогер-путешественник из Перми Эльнар Мансуров организовал экспедицию для туристов в Пермский край по системе «Все включено». Первые туристы отправятся уже 16 декабря. Сейчас travel-блогер анонсировал старт продаж тура в своих соцсетях на 3 января. «Лучший подарок на Новый год? Мы придумали его! Экспедиция в Пермский край на три дня» — сообщил блогер в своем аккаунте. Эльнар Мансуров делает упор в туре на зимние пермские пейзажи. За три дня туристы увидят горы Полюд и Помяненный камень, Каменный город и посетят древний город Чердынь и Губаху, будут ездить на санях и греться в доме с камином в лесу. Стоимость тура составит 39 тысяч рублей на человека. В другие — непраздничные дни — 29 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как Эльнар Мансуров делится вариантами выезда за границу. Он рассказал, как можно посетить Европу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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