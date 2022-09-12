Популярный блогер из Перми рассказал, как сейчас попасть в Европу

Блогер-путешественник из Перми Эльнар Мансуров поделился вариантами выезда за границу

Блогер считает, что из-за запрета нескольких стран на въезд россиян вариантов попасть в Европу немного Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На фоне решения Латвии, Литвы, Эстонии и Польши с 19 сентября запретить въезд на территорию своих стран гражданам России, пермский travel-блогер Эльнар Мансуров составил возможные варианты путешествия в Европу. Ими он поделился в своем telegram-канале Mishka.travel.

«Через Грузию: из Владикавказа в Тбилиси или, еще лучше, в Кутаиси, откуда прямые рейсы Wizzair от 49 евро в Афины, Салоники, Барселону, Милан, Будапешт, Берлин, Дортмунд, Вену. Например, из Перми есть прямой во Владикавказ за 3 тыс. рублей с Nordwind, а далее условный Берлин за 49 евро из Кутаиси. Через Турцию сейчас дорогие авиабилеты, но скоро будет „гореть“ чартер и после октября упадет цена на регулярные рейсы. Из Стамбула авиа от 30 евро в любую точку Европы с Pegasus, из Анталии также десяток рейсов, в том числе в небольшие города вроде Линца или Граца с Corendon Airlines», — сообщил блогер в своем telegram-канале.

Еще один из возможных вариантов — через Норвегию. Блогер отметил, что есть автобус Мурманск — Киркенес, оттуда также по земле везут через границу по всей Европе от 100 евро. Эльнар Мансуров напомнил об Армении, по его словам, тем, «кто хочет с одной стыковкой улететь в условный Париж». Добраться до Европы через Азербайджан блогер предложил авиаперетом из Москвы, а из Махачкалы наземным транспортом в Баку. Среди прочих — варианты через Сербию, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, но сейчас, по его мнению, это обойдется дорого.

Travel-блогер пообещал следить за ситуацией. Ранее Эльнар Мансуров озвучил список, куда поехать в путешествие по России. Он составил топ-10 мест и также поделился ими в своем блоге.