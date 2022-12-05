Устроивший поножовщину в школе Нижневартовска подвергался буллингу со стороны одноклассника

Подросток из Нижневартовска, устроивший поножовщину в 21-й школе города, подвергался буллингу со стороны одноклассника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах ХМАО.
«Там были давние обиды. Пострадавший уже давно терроризировал и постоянно доставал школьника. Вот и в это утро ситуация повторилась. Ну, ребенок не выдержал, выхватил нож и ударил обидчика. Он, видимо, нож с собой давно таскал, чтобы в случае чего ответить обидчику», — сообщил собеседник агентства.
Объяснил он и причину, почему нож не замечали при входе в школу, где установлен металлоискатель. Подросток носил с собой не металлический, а керамический нож, который не определяется рамкой. Корреспондент URA.RU обратился в управление окружного следственного комитета. Там пообещали прокомментировать ситуацию, но позже.
Ранее URA.RU сообщало, что по факту случившегося полиция ХМАО начала доследственную проверку. Оба участника конфликта ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали.
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