05 декабря 2022

Устроивший поножовщину в школе Нижневартовска подвергался буллингу со стороны одноклассника

© Служба новостей «URA.RU»
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Нож у подростка был керамический Фото:

Подросток из Нижневартовска, устроивший поножовщину в 21-й школе города, подвергался буллингу со стороны одноклассника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах ХМАО.

«Там были давние обиды. Пострадавший уже давно терроризировал и постоянно доставал школьника. Вот и в это утро ситуация повторилась. Ну, ребенок не выдержал, выхватил нож и ударил обидчика. Он, видимо, нож с собой давно таскал, чтобы в случае чего ответить обидчику», — сообщил собеседник агентства.

Объяснил он и причину, почему нож не замечали при входе в школу, где установлен металлоискатель. Подросток носил с собой не металлический, а керамический нож, который не определяется рамкой. Корреспондент URA.RU обратился в управление окружного следственного комитета. Там пообещали прокомментировать ситуацию, но позже.

Ранее URA.RU сообщало, что по факту случившегося полиция ХМАО начала доследственную проверку. Оба участника конфликта ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали.

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Подросток из Нижневартовска, устроивший поножовщину в 21-й школе города, подвергался буллингу со стороны одноклассника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах ХМАО. «Там были давние обиды. Пострадавший уже давно терроризировал и постоянно доставал школьника. Вот и в это утро ситуация повторилась. Ну, ребенок не выдержал, выхватил нож и ударил обидчика. Он, видимо, нож с собой давно таскал, чтобы в случае чего ответить обидчику», — сообщил собеседник агентства. Объяснил он и причину, почему нож не замечали при входе в школу, где установлен металлоискатель. Подросток носил с собой не металлический, а керамический нож, который не определяется рамкой. Корреспондент URA.RU обратился в управление окружного следственного комитета. Там пообещали прокомментировать ситуацию, но позже. Ранее URA.RU сообщало, что по факту случившегося полиция ХМАО начала доследственную проверку. Оба участника конфликта ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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