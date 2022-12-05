Чтобы экспортировать зараженную древесину, агрономам придется провести обеззараживание всего пиломатериала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора запретили экспортировать в Казахстан 500 кубометров хвойной древесины, в которой обнаружили личинки черного елового усача. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

«При досмотре специалист обнаружил в древесине живых личинок насекомого, которых энтомологическая экспертиза в лаборатории идентифицировала как представителей карантинного вида — большого черного елового усача», — рассказали в ведомстве. Данный вредитель может вызывать массовую гибель хвойных лесов и появляется во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки пиломатериалов.

Запрет на вывоз зараженной продукции носит лишь временный характер. Свердловским лесопромышленникам необходимо в ближайшее время провести обеззараживание древесины и ее переборку, чтобы затем она смогла отправиться в Казахстан.

Ранее на одном из лесозаготовительных участков в Североуральске (Свердловская область) также нашли личинки черных еловых малых усачей. В Россельхознадзоре заявили, что наличие данного вредителя свидетельствует о том, что в регионе плохо работают над ликвидацией очага вредителя.