05 декабря 2022

Свердловские эксперты обнаружили экспортную древесину, кишащую личинками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Досмотр пиломатериалов на таможенном контроле. Екатеринбург, доска, пиломатериал, лесоматериалы, древесина, торговля лесом, продажа пиломатериалов
Чтобы экспортировать зараженную древесину, агрономам придется провести обеззараживание всего пиломатериала Фото:

Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора запретили экспортировать в Казахстан 500 кубометров хвойной древесины, в которой обнаружили личинки черного елового усача. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

«При досмотре специалист обнаружил в древесине живых личинок насекомого, которых энтомологическая экспертиза в лаборатории идентифицировала как представителей карантинного вида — большого черного елового усача», — рассказали в ведомстве. Данный вредитель может вызывать массовую гибель хвойных лесов и появляется во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки пиломатериалов.

Запрет на вывоз зараженной продукции носит лишь временный характер. Свердловским лесопромышленникам необходимо в ближайшее время провести обеззараживание древесины и ее переборку, чтобы затем она смогла отправиться в Казахстан.

Ранее на одном из лесозаготовительных участков в Североуральске (Свердловская область) также нашли личинки черных еловых малых усачей. В Россельхознадзоре заявили, что наличие данного вредителя свидетельствует о том, что в регионе плохо работают над ликвидацией очага вредителя.

Такую древесину планировали вывезти в Казахстан
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Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора запретили экспортировать в Казахстан 500 кубометров хвойной древесины, в которой обнаружили личинки черного елового усача. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Свердловской области. «При досмотре специалист обнаружил в древесине живых личинок насекомого, которых энтомологическая экспертиза в лаборатории идентифицировала как представителей карантинного вида — большого черного елового усача», — рассказали в ведомстве. Данный вредитель может вызывать массовую гибель хвойных лесов и появляется во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки пиломатериалов. Запрет на вывоз зараженной продукции носит лишь временный характер. Свердловским лесопромышленникам необходимо в ближайшее время провести обеззараживание древесины и ее переборку, чтобы затем она смогла отправиться в Казахстан. Ранее на одном из лесозаготовительных участков в Североуральске (Свердловская область) также нашли личинки черных еловых малых усачей. В Россельхознадзоре заявили, что наличие данного вредителя свидетельствует о том, что в регионе плохо работают над ликвидацией очага вредителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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