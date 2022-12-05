05 декабря 2022

Пермские заключенные сшили разгрузки для мобилизованных земляков

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Отправка мобилизованных. Тюмень, солдаты, военнослужащие, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованные пермяки получат помощь от осужденных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отбывающие наказание в пермской ИК-37 сшили партию разгрузочных жилетов для мобилизованных. Обмундирование пойдет бойцам, которые были призваны с территории Чусовского округа, где расположена колония, сообщил в соцсетях мэр Сергей Белов.

«Руководитель ФКУ „ИК-37“ передал разгрузочные жилеты для мобилизованных с территории Чусовского округа в рамках оказания благотворительной помощи», — рассказал он. Это уже вторая партия жилетов, которые отправили бойцам.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. После слаживания в учебных центрах резервистов начали отправлять на службу в зону спецоперации. Ее с февраля проводят российские военные на территории ЛДНР и Украины. Главная цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

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Отбывающие наказание в пермской ИК-37 сшили партию разгрузочных жилетов для мобилизованных. Обмундирование пойдет бойцам, которые были призваны с территории Чусовского округа, где расположена колония, сообщил в соцсетях мэр Сергей Белов. «Руководитель ФКУ „ИК-37“ передал разгрузочные жилеты для мобилизованных с территории Чусовского округа в рамках оказания благотворительной помощи», — рассказал он. Это уже вторая партия жилетов, которые отправили бойцам. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. После слаживания в учебных центрах резервистов начали отправлять на службу в зону спецоперации. Ее с февраля проводят российские военные на территории ЛДНР и Украины. Главная цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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