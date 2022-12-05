Пермские заключенные сшили разгрузки для мобилизованных земляков

Мобилизованные пермяки получат помощь от осужденных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Отбывающие наказание в пермской ИК-37 сшили партию разгрузочных жилетов для мобилизованных. Обмундирование пойдет бойцам, которые были призваны с территории Чусовского округа, где расположена колония, сообщил в соцсетях мэр Сергей Белов.

«Руководитель ФКУ „ИК-37“ передал разгрузочные жилеты для мобилизованных с территории Чусовского округа в рамках оказания благотворительной помощи», — рассказал он. Это уже вторая партия жилетов, которые отправили бойцам.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. После слаживания в учебных центрах резервистов начали отправлять на службу в зону спецоперации. Ее с февраля проводят российские военные на территории ЛДНР и Украины. Главная цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.