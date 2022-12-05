Президент РФ наградил рабочего из ЯНАО

06 декабря 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма (ЯНАО). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации Филатову Евгению Борисовичу — слесарю-ремонтнику механоэнергетической службы управления по содержанию коммуникаций и сооружений общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым», — говорится в сообщении. Распоряжение президента РФ «О поощрении» было опубликовано 6 декабря 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил волонтера из ЯНАО. Учитель и руководитель школьного отряда в поселке Заполярный Надымского района Виталий Мацаков получил благодарственное письмо от президента РФ.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма (ЯНАО). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации Филатову Евгению Борисовичу — слесарю-ремонтнику механоэнергетической службы управления по содержанию коммуникаций и сооружений общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым», — говорится в сообщении. Распоряжение президента РФ «О поощрении» было опубликовано 6 декабря 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил волонтера из ЯНАО. Учитель и руководитель школьного отряда в поселке Заполярный Надымского района Виталий Мацаков получил благодарственное письмо от президента РФ.