05 декабря 2022
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Президент РФ наградил рабочего из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма (ЯНАО). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации Филатову Евгению Борисовичу — слесарю-ремонтнику механоэнергетической службы управления по содержанию коммуникаций и сооружений общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым», — говорится в сообщении. Распоряжение президента РФ «О поощрении» было опубликовано 6 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил волонтера из ЯНАО. Учитель и руководитель школьного отряда в поселке Заполярный Надымского района Виталий Мацаков получил благодарственное письмо от президента РФ.

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма (ЯНАО). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации Филатову Евгению Борисовичу — слесарю-ремонтнику механоэнергетической службы управления по содержанию коммуникаций и сооружений общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым», — говорится в сообщении. Распоряжение президента РФ «О поощрении» было опубликовано 6 декабря 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил волонтера из ЯНАО. Учитель и руководитель школьного отряда в поселке Заполярный Надымского района Виталий Мацаков получил благодарственное письмо от президента РФ.
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