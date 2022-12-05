В Нижневартовске отменили концерты после взрыва газа в жилом доме

06 декабря 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Учреждения отменили и перенесли культурные мероприятия Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске (ХМАО) учреждения культуры отменили и перенесли концертные программы. Решение приняли после взрыва газа в доме на улице Мира. Об этом сообщили в мэрии города. «В связи с трагическими событиями с 5 декабря концертные программы в учреждениях культуры Нижневартовска перенесены либо отменены. Актуальную информацию об изменениях в афише можно получить на сайтах учреждений культуры», — говорится в официальном telegram-канале администрации города. Ранее URA.RU рассказывало, что окружные власти назвали число погибших при взрыве газа в Нижневартовске. Официально их пять человек, при этом трое по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.

В Нижневартовске (ХМАО) учреждения культуры отменили и перенесли концертные программы. Решение приняли после взрыва газа в доме на улице Мира. Об этом сообщили в мэрии города. «В связи с трагическими событиями с 5 декабря концертные программы в учреждениях культуры Нижневартовска перенесены либо отменены. Актуальную информацию об изменениях в афише можно получить на сайтах учреждений культуры», — говорится в официальном telegram-канале администрации города. Ранее URA.RU рассказывало, что окружные власти назвали число погибших при взрыве газа в Нижневартовске. Официально их пять человек, при этом трое по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.