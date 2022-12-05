В Нижневартовске отменили концерты после взрыва газа в жилом доме

В Нижневартовске (ХМАО) учреждения культуры отменили и перенесли концертные программы. Решение приняли после взрыва газа в доме на улице Мира. Об этом сообщили в мэрии города.
«В связи с трагическими событиями с 5 декабря концертные программы в учреждениях культуры Нижневартовска перенесены либо отменены. Актуальную информацию об изменениях в афише можно получить на сайтах учреждений культуры», — говорится в официальном telegram-канале администрации города.
Ранее URA.RU рассказывало, что окружные власти назвали число погибших при взрыве газа в Нижневартовске. Официально их пять человек, при этом трое по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.
Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.
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