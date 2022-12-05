05 декабря 2022

Мэр пермского города посетила «фекальное болото». Фото

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, лаврова ольга
Ольга Лаврова работает не только в кабинетах Фото:

Глава Александровского округа Пермского края Ольга Лаврова посетила место аварии на канализационных сетях, из-за которого в поселке Яйва образовалось фекальное болото. Об аварии стало известно еще в 1 декабря, но к ремонту коммунальщики приступили только сегодня. По словам Лавровой, работы, возможно, завершатся к вечеру.

«Была на аварии на канализационных сетях в Яйве. Работы ведутся, надеемся на их завершение к концу дня», — написала глава округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Яйве на улице Парковой, 9 прорвало канализацию, а нечистоты затопили детскую площадку. Местные жители в соцсетях отмечали, что аварии в этом месте происходят постоянно в течение нескольких лет.

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Глава Александровского округа Пермского края Ольга Лаврова посетила место аварии на канализационных сетях, из-за которого в поселке Яйва образовалось фекальное болото. Об аварии стало известно еще в 1 декабря, но к ремонту коммунальщики приступили только сегодня. По словам Лавровой, работы, возможно, завершатся к вечеру. «Была на аварии на канализационных сетях в Яйве. Работы ведутся, надеемся на их завершение к концу дня», — написала глава округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Яйве на улице Парковой, 9 прорвало канализацию, а нечистоты затопили детскую площадку. Местные жители в соцсетях отмечали, что аварии в этом месте происходят постоянно в течение нескольких лет.
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