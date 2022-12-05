В Екатеринбурге перестали продавать книги, связанные с ЛГБТ-тематикой

06 декабря 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Книги, в которых есть упоминания об ЛГБТ, стали недоступны для продажи даже в интернет-магазине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге перестали продавать книги, в которых можно усмотреть пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Это связано с законом о запрете пропаганды ЛГБТ, который президент Владимир Путин подписал 5 декабря. «Нам больше нельзя продавать такие книги-бестселлеры, как „Лето в пионерском галстуке“ и прочие, так как в них содержится пропаганда нетрадиционных отношений. Недавно вышло распоряжение о том, что мы должны убрать их с полок», — поделились с корреспондентом «Екатского Чтива» представители екатеринбургского «Читай-города». В книжном магазине уточнили, что специальных отделов, где смогут продавать запрещенные книги с ЛГБТ-тематикой, создано не будет. Также подобные произведения нельзя будет купить и в интернет-магазине — их уже вывели из продажи. Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. С этого дня в России кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, также станет недоступна реклама и книги с данной тематикой.

В Екатеринбурге перестали продавать книги, в которых можно усмотреть пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Это связано с законом о запрете пропаганды ЛГБТ, который президент Владимир Путин подписал 5 декабря. «Нам больше нельзя продавать такие книги-бестселлеры, как „Лето в пионерском галстуке“ и прочие, так как в них содержится пропаганда нетрадиционных отношений. Недавно вышло распоряжение о том, что мы должны убрать их с полок», — поделились с корреспондентом «Екатского Чтива» представители екатеринбургского «Читай-города». В книжном магазине уточнили, что специальных отделов, где смогут продавать запрещенные книги с ЛГБТ-тематикой, создано не будет. Также подобные произведения нельзя будет купить и в интернет-магазине — их уже вывели из продажи. Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. С этого дня в России кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, также станет недоступна реклама и книги с данной тематикой.