05 декабря 2022

В Екатеринбурге перестали продавать книги, связанные с ЛГБТ-тематикой

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, масочный режим, книжный магазин читай-город
Книги, в которых есть упоминания об ЛГБТ, стали недоступны для продажи даже в интернет-магазине Фото:

В Екатеринбурге перестали продавать книги, в которых можно усмотреть пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Это связано с законом о запрете пропаганды ЛГБТ, который президент Владимир Путин подписал 5 декабря.

«Нам больше нельзя продавать такие книги-бестселлеры, как „Лето в пионерском галстуке“ и прочие, так как в них содержится пропаганда нетрадиционных отношений. Недавно вышло распоряжение о том, что мы должны убрать их с полок», — поделились с корреспондентом «Екатского Чтива» представители екатеринбургского «Читай-города».

В книжном магазине уточнили, что специальных отделов, где смогут продавать запрещенные книги с ЛГБТ-тематикой, создано не будет. Также подобные произведения нельзя будет купить и в интернет-магазине — их уже вывели из продажи.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. С этого дня в России кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, также станет недоступна реклама и книги с данной тематикой.

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В Екатеринбурге перестали продавать книги, в которых можно усмотреть пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Это связано с законом о запрете пропаганды ЛГБТ, который президент Владимир Путин подписал 5 декабря. «Нам больше нельзя продавать такие книги-бестселлеры, как „Лето в пионерском галстуке“ и прочие, так как в них содержится пропаганда нетрадиционных отношений. Недавно вышло распоряжение о том, что мы должны убрать их с полок», — поделились с корреспондентом «Екатского Чтива» представители екатеринбургского «Читай-города». В книжном магазине уточнили, что специальных отделов, где смогут продавать запрещенные книги с ЛГБТ-тематикой, создано не будет. Также подобные произведения нельзя будет купить и в интернет-магазине — их уже вывели из продажи. Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. С этого дня в России кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, также станет недоступна реклама и книги с данной тематикой.
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