Военкоры URA.RU попали под обстрел в центре Донецка. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
Военкоры URA.RU сообщают об обстрелах центра Донецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадал крытый рынок. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Евгений Линин.

«Только что был прилет по центру Донецка, пострадал крытый рынок. Второе попадание было чуть дальше, по Челюскинцев. Сейчас еще продолжается обстрел», — сообщил Линин с места происшествия. Информация о пострадавших, по словам корреспондента, уточняется.

Ранее корреспонденты URA.RU сообщали о нанесении ВСУ ударов по центру Донецка. Снаряды, по словам журналистов, попали в продуктовый магазин. Также стало известно об обстреле храма Рождества Христова в Донецке. При обстреле было повреждено здание храма, частично разрушен фасад и кровля здания. Об этом также сообщили корреспонденты URA.RU.

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ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадал крытый рынок. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Только что был прилет по центру Донецка, пострадал крытый рынок. Второе попадание было чуть дальше, по Челюскинцев. Сейчас еще продолжается обстрел», — сообщил Линин с места происшествия. Информация о пострадавших, по словам корреспондента, уточняется. Ранее корреспонденты URA.RU сообщали о нанесении ВСУ ударов по центру Донецка. Снаряды, по словам журналистов, попали в продуктовый магазин. Также стало известно об обстреле храма Рождества Христова в Донецке. При обстреле было повреждено здание храма, частично разрушен фасад и кровля здания. Об этом также сообщили корреспонденты URA.RU.
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