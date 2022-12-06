Кулеба потребовал от Индии больше помогать Украине

06 декабря 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Индия обязана оказывать большую помощь Украине, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Индия, пользуясь выгодой от конфликта на Украине в виде закупок нефти по более низкой цене, должна оказывать большую помощь украинскому государству. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Если вы получаете пользу из-за наших страданий, было бы хорошо, если бы ваша помощь была адресована нам», — цитирует Дмитрия Кулебу индийский телеканал NDTV . Выгода Индии, по мнению главы МИД Украины, заключается в том, что это страна пользуется моментом, когда в связи с конфликтом на Украине Россия стала продавать нефть индийским властям по более низкой цене. Также Кулеба добавил, что украинские власти будут предпринимать попытки к привлечению Индии к прекращению конфликта на Украине. Ранее стало известно, что Индия, вопреки советам из США, в любом случае будет закупать энергоресурсы из России. В свою очередь, власти Германии с надеждой смотрят на то, что Индия также присоединится к потолку цен на российскую нефть, передает RT. Россия создала теневой флот из более чем 100 танкеров для обхода санкций Запада в перевозке нефти в страны, среди которых и Индия, сообщает телеканал 360.

Индия, пользуясь выгодой от конфликта на Украине в виде закупок нефти по более низкой цене, должна оказывать большую помощь украинскому государству. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Если вы получаете пользу из-за наших страданий, было бы хорошо, если бы ваша помощь была адресована нам», — цитирует Дмитрия Кулебу индийский телеканал NDTV. Выгода Индии, по мнению главы МИД Украины, заключается в том, что это страна пользуется моментом, когда в связи с конфликтом на Украине Россия стала продавать нефть индийским властям по более низкой цене. Также Кулеба добавил, что украинские власти будут предпринимать попытки к привлечению Индии к прекращению конфликта на Украине. Ранее стало известно, что Индия, вопреки советам из США, в любом случае будет закупать энергоресурсы из России. В свою очередь, власти Германии с надеждой смотрят на то, что Индия также присоединится к потолку цен на российскую нефть, передает RT. Россия создала теневой флот из более чем 100 танкеров для обхода санкций Запада в перевозке нефти в страны, среди которых и Индия, сообщает телеканал 360.