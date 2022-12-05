05 декабря 2022

Евангелисты Перми решили судиться с мэрией из-за земли в центре города

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Рассмотрение заявления пермских евангелистов к мэрии Перми назначено на 12 января Фото:

Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый Завет» в Перми подала заявление в арбитражный суд Пермского края. Ответчиком по делу выступает департамент земельных отношений мэрии. На определении на сайте суда указано, что евангелисты намерены оспорить решение об отказе в предоставлении религиозной организации земли без проведения торгов.

«Заявление местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской пятидесятников „Новый Завет“ в г. Перми принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном заседании арбитражного суда первой инстанции (а также судебное разбирательство дела по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции) 12 января 2023 года», — отмечается в определении.

Администрация Перми и евангелисты уже вступали в судебный спор из-за имущества, принадлежащего религиозной организации. Весной этого года краевой арбитражный суд обязал Церковь заплатить в городскую казну более 11 млн рублей за использование земли под ДК Ленина. Осенью УФССП по Пермскому краю возбудило исполнительное производство в связи с образовавшейся задолженностью евангелистов.

Несколько лет назад Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый Завет» выкупила ДК Ленина у обанкротившихся «Мотовилихинских заводов». Городские власти пытались вернуть ДК в муниципальную собственность, но из-за высокой стоимости объектов это оказалось невозможно.

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Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый Завет» в Перми подала заявление в арбитражный суд Пермского края. Ответчиком по делу выступает департамент земельных отношений мэрии. На определении на сайте суда указано, что евангелисты намерены оспорить решение об отказе в предоставлении религиозной организации земли без проведения торгов. «Заявление местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской пятидесятников „Новый Завет“ в г. Перми принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном заседании арбитражного суда первой инстанции (а также судебное разбирательство дела по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции) 12 января 2023 года», — отмечается в определении. Администрация Перми и евангелисты уже вступали в судебный спор из-за имущества, принадлежащего религиозной организации. Весной этого года краевой арбитражный суд обязал Церковь заплатить в городскую казну более 11 млн рублей за использование земли под ДК Ленина. Осенью УФССП по Пермскому краю возбудило исполнительное производство в связи с образовавшейся задолженностью евангелистов. Несколько лет назад Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый Завет» выкупила ДК Ленина у обанкротившихся «Мотовилихинских заводов». Городские власти пытались вернуть ДК в муниципальную собственность, но из-за высокой стоимости объектов это оказалось невозможно.
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