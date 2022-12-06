Минобороны РФ опровергло удары по Киеву

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Российские военные наносят удары по военным объектам Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия не ударяла по Киеву 5 декабря. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Ракетных ударов по городу Киеву не наносилось», — сообщили в Минобороны РФ. В министерстве отметили, что военные РФ наносили удары оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, а также объектам обороны и энергетики Украины.

Ранее СМИ писали об взрывах в Киеве 5 декабря, передает «Утро.ру». Воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Сообщалось также об атаках на Винницу и Одессу, передает «Царьград». 5 декабря российские военные отбили атаки ВСУ на южнодонецком направлении, а также в районе Чернопоповки и Житловки (ЛНР).

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Российская армия не ударяла по Киеву 5 декабря. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Ракетных ударов по городу Киеву не наносилось», — сообщили в Минобороны РФ. В министерстве отметили, что военные РФ наносили удары оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, а также объектам обороны и энергетики Украины. Ранее СМИ писали об взрывах в Киеве 5 декабря, передает «Утро.ру». Воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Сообщалось также об атаках на Винницу и Одессу, передает «Царьград». 5 декабря российские военные отбили атаки ВСУ на южнодонецком направлении, а также в районе Чернопоповки и Житловки (ЛНР).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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