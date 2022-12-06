Минобороны РФ опровергло удары по Киеву

Российские военные наносят удары по военным объектам Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия не ударяла по Киеву 5 декабря. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Ракетных ударов по городу Киеву не наносилось», — сообщили в Минобороны РФ. В министерстве отметили, что военные РФ наносили удары оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, а также объектам обороны и энергетики Украины.
Ранее СМИ писали об взрывах в Киеве 5 декабря, передает «Утро.ру». Воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Сообщалось также об атаках на Винницу и Одессу, передает «Царьград». 5 декабря российские военные отбили атаки ВСУ на южнодонецком направлении, а также в районе Чернопоповки и Житловки (ЛНР).