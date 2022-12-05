В Нижневартовске поножовщину школьников записали камеры наблюдения. Видео

06 декабря 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

По факту случившегося сотрудниками следственного комитета возбуждено уголовное дело Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Восьмиклассник в 21-й школе Нижневартовска несколько раз ударил своего обидчика ножом. Это следует из записи камер видеонаблюдения, которая имеется в распоряжении URA.RU. На записи видно, что подросток преследует своего одноклассника по лестнице при входе в школу и несколько раз бьет его ножом. А затем быстро убегает в направлении выхода. В следственном комитете ХМАО заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «По версии следствия, 06 декабря 2022 года около 08 часов во время ссоры между учениками 8-го класса, произошедшей на фоне давнего конфликта, подросток нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве. Следователи пока не приняли решение о мере пересечения нападавшему. На данный момент он находится в больнице. Во время происшествия он получил травму. Ранее URA.RU сообщало, что устроивший поножовщину в школе Нижневартовска подвергался буллингу со стороны одноклассника. Пострадавший давно терроризировал и постоянно доставал школьника.

Восьмиклассник в 21-й школе Нижневартовска несколько раз ударил своего обидчика ножом. Это следует из записи камер видеонаблюдения, которая имеется в распоряжении URA.RU. На записи видно, что подросток преследует своего одноклассника по лестнице при входе в школу и несколько раз бьет его ножом. А затем быстро убегает в направлении выхода. В следственном комитете ХМАО заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «По версии следствия, 06 декабря 2022 года около 08 часов во время ссоры между учениками 8-го класса, произошедшей на фоне давнего конфликта, подросток нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве. Следователи пока не приняли решение о мере пересечения нападавшему. На данный момент он находится в больнице. Во время происшествия он получил травму. Ранее URA.RU сообщало, что устроивший поножовщину в школе Нижневартовска подвергался буллингу со стороны одноклассника. Пострадавший давно терроризировал и постоянно доставал школьника.