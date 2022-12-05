05 декабря 2022

В Нижневартовске поножовщину школьников записали камеры наблюдения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
По факту случившегося сотрудниками следственного комитета возбуждено уголовное дело Фото:

Восьмиклассник в 21-й школе Нижневартовска несколько раз ударил своего обидчика ножом. Это следует из записи камер видеонаблюдения, которая имеется в распоряжении URA.RU.

На записи видно, что подросток преследует своего одноклассника по лестнице при входе в школу и несколько раз бьет его ножом. А затем быстро убегает в направлении выхода. В следственном комитете ХМАО заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «По версии следствия, 06 декабря 2022 года около 08 часов во время ссоры между учениками 8-го класса, произошедшей на фоне давнего конфликта, подросток нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Следователи пока не приняли решение о мере пересечения нападавшему. На данный момент он находится в больнице. Во время происшествия он получил травму.

Ранее URA.RU сообщало, что устроивший поножовщину в школе Нижневартовска подвергался буллингу со стороны одноклассника. Пострадавший давно терроризировал и постоянно доставал школьника.

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Восьмиклассник в 21-й школе Нижневартовска несколько раз ударил своего обидчика ножом. Это следует из записи камер видеонаблюдения, которая имеется в распоряжении URA.RU. На записи видно, что подросток преследует своего одноклассника по лестнице при входе в школу и несколько раз бьет его ножом. А затем быстро убегает в направлении выхода. В следственном комитете ХМАО заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «По версии следствия, 06 декабря 2022 года около 08 часов во время ссоры между учениками 8-го класса, произошедшей на фоне давнего конфликта, подросток нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве. Следователи пока не приняли решение о мере пересечения нападавшему. На данный момент он находится в больнице. Во время происшествия он получил травму. Ранее URA.RU сообщало, что устроивший поножовщину в школе Нижневартовска подвергался буллингу со стороны одноклассника. Пострадавший давно терроризировал и постоянно доставал школьника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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