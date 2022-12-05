05 декабря 2022

Курганский депутат обвинил бухгалтера своей фирмы в махинациях

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, ильтяков дмитрий
Курганский депутат заявил в полицию о хищениях в своей компании Фото:

Предприниматель Дмитрий Ильтяков, являющийся депутатом Курганской областной думы, обратился в полицию с заявлением о хищении средств, совершенном при помощи махинаций бухгалтером компании «Велес». О возбуждении уголовного дела URA.RU сообщили источники из правоохранительных органов.

«Бухгалтер, работавшая у ИП Ильтякова, подозревается в хищении средств на предприятии, в настоящее время находится под подпиской о невыезде», — сообщили источники. Женщину обвиняют в присвоении 250 тысяч рублей с помощью фиктивных документов. Сотрудники полиции провели обыск у бухгалтера, но похищенных средств не нашли.

Редакция URA.RU попросила Ильтякова прокомментировать инцидент. Он подтвердил, что в полицию было подано заявление и возбуждено уголовное дело. Подозреваемая работала на фирме старшим бухгалтером и имела доступ к подотчетным средствам. Деньги она якобы похищала, подделывая подписи. Пропажа средств была обнаружена главбухом предприятия.

Предприниматель в беседе с корреспондентом отметил, что ущерб от махинаций бухгалтера может составить несколько миллионов рублей. В настоящее время расследуются эпизоды, факты которых удалось доказать при помощи камер видеонаблюдения.

URA.RU сделало запрос о стадии расследования инцидента в УМВД региона. В управлении сообщили, что «информацию по уголовному делу в интересах следствия не раскрывают».

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего директора одной из курганских школ обвинили в махинациях с деньгами подчиненных. Женщина заставляла своих заместителей переводить деньги сотруднице, получившей понижение оклада.

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Предприниматель Дмитрий Ильтяков, являющийся депутатом Курганской областной думы, обратился в полицию с заявлением о хищении средств, совершенном при помощи махинаций бухгалтером компании «Велес». О возбуждении уголовного дела URA.RU сообщили источники из правоохранительных органов. «Бухгалтер, работавшая у ИП Ильтякова, подозревается в хищении средств на предприятии, в настоящее время находится под подпиской о невыезде», — сообщили источники. Женщину обвиняют в присвоении 250 тысяч рублей с помощью фиктивных документов. Сотрудники полиции провели обыск у бухгалтера, но похищенных средств не нашли. Редакция URA.RU попросила Ильтякова прокомментировать инцидент. Он подтвердил, что в полицию было подано заявление и возбуждено уголовное дело. Подозреваемая работала на фирме старшим бухгалтером и имела доступ к подотчетным средствам. Деньги она якобы похищала, подделывая подписи. Пропажа средств была обнаружена главбухом предприятия. Предприниматель в беседе с корреспондентом отметил, что ущерб от махинаций бухгалтера может составить несколько миллионов рублей. В настоящее время расследуются эпизоды, факты которых удалось доказать при помощи камер видеонаблюдения. URA.RU сделало запрос о стадии расследования инцидента в УМВД региона. В управлении сообщили, что «информацию по уголовному делу в интересах следствия не раскрывают». Ранее URA.RU сообщало, что бывшего директора одной из курганских школ обвинили в махинациях с деньгами подчиненных. Женщина заставляла своих заместителей переводить деньги сотруднице, получившей понижение оклада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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