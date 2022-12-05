Курганский депутат обвинил бухгалтера своей фирмы в махинациях

Курганский депутат заявил в полицию о хищениях в своей компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель Дмитрий Ильтяков, являющийся депутатом Курганской областной думы, обратился в полицию с заявлением о хищении средств, совершенном при помощи махинаций бухгалтером компании «Велес». О возбуждении уголовного дела URA.RU сообщили источники из правоохранительных органов.

«Бухгалтер, работавшая у ИП Ильтякова, подозревается в хищении средств на предприятии, в настоящее время находится под подпиской о невыезде», — сообщили источники. Женщину обвиняют в присвоении 250 тысяч рублей с помощью фиктивных документов. Сотрудники полиции провели обыск у бухгалтера, но похищенных средств не нашли.

Редакция URA.RU попросила Ильтякова прокомментировать инцидент. Он подтвердил, что в полицию было подано заявление и возбуждено уголовное дело. Подозреваемая работала на фирме старшим бухгалтером и имела доступ к подотчетным средствам. Деньги она якобы похищала, подделывая подписи. Пропажа средств была обнаружена главбухом предприятия.

Предприниматель в беседе с корреспондентом отметил, что ущерб от махинаций бухгалтера может составить несколько миллионов рублей. В настоящее время расследуются эпизоды, факты которых удалось доказать при помощи камер видеонаблюдения.

URA.RU сделало запрос о стадии расследования инцидента в УМВД региона. В управлении сообщили, что «информацию по уголовному делу в интересах следствия не раскрывают».

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего директора одной из курганских школ обвинили в махинациях с деньгами подчиненных. Женщина заставляла своих заместителей переводить деньги сотруднице, получившей понижение оклада.