Handelsblatt: ЕС нарастил импорт СПГ из России, несмотря на санкции

Европейский импорт российского СПГ вырос на 21 процент, пишет HandelsblattФото: media.gazprom-neft.ru
На фоне введения нефтяного эмбарго на российскую нефть страны Евросоюза (ЕС) нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 21%. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt
«ЕС закупил у России почти на 21% больше СПГ», — цитирует издание данные компании Icis, занимающейся исследованием рынка. В материале подчеркивается, что на Россию в данный момент приходится 13% импорта СПГ в Европу. При этом этот объем с каждым разом увеличивается.
Ранее сообщалось, что европейские страны закупили рекордный объем СПГ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на протяжении многих лет дешевые энергоресурсы из России были осью европейской экономики, передает RT. В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что Европе удалось полностью заместить выбывший российский газ, сообщает телеканал 360.
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На фоне введения нефтяного эмбарго на российскую нефть страны Евросоюза (ЕС) нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 21%. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt «ЕС закупил у России почти на 21% больше СПГ», — цитирует издание данные компании Icis, занимающейся исследованием рынка. В материале подчеркивается, что на Россию в данный момент приходится 13% импорта СПГ в Европу. При этом этот объем с каждым разом увеличивается. Ранее сообщалось, что европейские страны закупили рекордный объем СПГ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на протяжении многих лет дешевые энергоресурсы из России были осью европейской экономики, передает RT. В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что Европе удалось полностью заместить выбывший российский газ, сообщает телеканал 360.