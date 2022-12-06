Беженцы с Украины, прибывшие на Урал, отказываются от гражданства РФ из-за пенсии

Беженцы пенсионного возраста с Украины отказываются от получения гражданства РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Беженцы пенсионного возраста с Украины, проживающие в Свердловской области, отказываются от получения гражданства РФ. Главная причина отказа — желание сохранить украинскую пенсию. Об этом URA.RU рассказали вынужденные переселенцы с Украины на анонимных началах.

«Многие пенсионеры, которые приехали из зоны проведения СВО, не готовы менять украинское гражданство на российское. Дело в том, что пенсии в России низкие, на них не проживешь. На работу в нашем возрасте уже не устроиться, а жить-то надо. А так у нас есть возможность получать украинскую пенсию и выплаты, как беженцам. А это уже не 10 тысяч, а где-то 20», — рассказали собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к уполномоченному по правам человека в Свердловской области. Запрос направлен в аппарат омбудсмена. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что свердловская прокуратура добилась назначения пенсии по старости для 65-летней украинки. Женщина бежала из Луганска в 2014 году от войны в Россию, поселилась на Урале, получила российское гражданство, однако пенсионный фонд отказывался назначить ей выплаты.