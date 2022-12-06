Целеуказатель ВВС США пролетел в 50 километрах от Калининграда

Самолет боевого управления и целеуказания вооруженных сил США Boeing E-8 °C Joint STARS пролетел в 50 километрах от Калининградской области. Такую информацию приводит сайт для отслеживания авиаперелетов Flightradar.
Самолет 5 декабря вылетел с авиабазы НАТО в Германии, а потом направился на восток. Затем Boeing E-8 °C Joint STARS пролетел над Польшей и Литвой рядом с Калининградской областью, стало известно из данных Flightradar. Потом самолет развернулся рядом с Вильнюсом и полетел обратно.
Скрин flightradar24
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Самолет боевого управления и целеуказания вооруженных сил США Boeing E-8 °C Joint STARS пролетел в 50 километрах от Калининградской области. Такую информацию приводит сайт для отслеживания авиаперелетов Flightradar. Самолет 5 декабря вылетел с авиабазы НАТО в Германии, а потом направился на восток. Затем Boeing E-8 °C Joint STARS пролетел над Польшей и Литвой рядом с Калининградской областью, стало известно из данных Flightradar. Потом самолет развернулся рядом с Вильнюсом и полетел обратно.