Целеуказатель ВВС США пролетел в 50 километрах от Калининграда

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Американский самолет вылетел с авиабазы НАТО Фото:

Самолет боевого управления и целеуказания вооруженных сил США Boeing E-8 °C Joint STARS пролетел в 50 километрах от Калининградской области. Такую информацию приводит сайт для отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Самолет 5 декабря вылетел с авиабазы НАТО в Германии, а потом направился на восток. Затем Boeing E-8 °C Joint STARS пролетел над Польшей и Литвой рядом с Калининградской областью, стало известно из данных Flightradar. Потом самолет развернулся рядом с Вильнюсом и полетел обратно.

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Самолет боевого управления и целеуказания вооруженных сил США Boeing E-8 °C Joint STARS пролетел в 50 километрах от Калининградской области. Такую информацию приводит сайт для отслеживания авиаперелетов Flightradar. Самолет 5 декабря вылетел с авиабазы НАТО в Германии, а потом направился на восток. Затем Boeing E-8 °C Joint STARS пролетел над Польшей и Литвой рядом с Калининградской областью, стало известно из данных Flightradar. Потом самолет развернулся рядом с Вильнюсом и полетел обратно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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