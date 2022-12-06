The Federalist: ошибки Байдена привели к угрозе ядерной войны

Президент США Джо Байден своими политическими решениями поставил мир на грань начала ядерной войны. Такое мнение выразил американский журнал The Federalist.
«Байден своими действиями увеличил риски применения тактического ядерного оружия», — пишет журнал. Автор материала добавляет, что продолжающиеся финансовые вливания в украинскую власть совсем не говорят о пересмотре политики, которая приводит к эскалации конфликта на Украине. Несмотря на то, что «пагубность политических решений Байдена ни у кого не подлежит сомнениям», американские СМИ продолжают перекладывать вину за нависшую ядерную угрозу на президента России Владимира Путина, считает автор материала.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что Байден, заявивший о готовности провести переговоры с Россией по поводу спецоперации, хочет поторговаться с российским лидером Путиным за Украину. Американский лидер на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином выступил против развязывания ядерной войны, передает RT. В Британии поставили под сомнение реальное желание Байдена к переговорам с президентом России, сообщает телеканал 360.
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Президент США Джо Байден своими политическими решениями поставил мир на грань начала ядерной войны. Такое мнение выразил американский журнал The Federalist. «Байден своими действиями увеличил риски применения тактического ядерного оружия», — пишет журнал. Автор материала добавляет, что продолжающиеся финансовые вливания в украинскую власть совсем не говорят о пересмотре политики, которая приводит к эскалации конфликта на Украине. Несмотря на то, что «пагубность политических решений Байдена ни у кого не подлежит сомнениям», американские СМИ продолжают перекладывать вину за нависшую ядерную угрозу на президента России Владимира Путина, считает автор материала. Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что Байден, заявивший о готовности провести переговоры с Россией по поводу спецоперации, хочет поторговаться с российским лидером Путиным за Украину. Американский лидер на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином выступил против развязывания ядерной войны, передает RT. В Британии поставили под сомнение реальное желание Байдена к переговорам с президентом России, сообщает телеканал 360.