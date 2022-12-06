В Нижневартовске объявили день траура после взрыва газа в жилом доме

06 декабря 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Днем траура объявлено 7 декабря Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске (ХМАО) 7 декабря объявили днем траура по погибшим из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «В Нижневартовске глава города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура. Соболезную родным, близким погибших. Скорбим. Люди, берегите себя, пожалуйста», — сообщила в своем telegram-канале губернатор. Также глава региона добавила, что экстренные службы завершили поисково-спасательные работы. «К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. По данным Главного управления МЧС России по автономному округу, на эти дату и час, достоверно установлена гибель 8 человек, в их числе 4 ребенка», — добавляет Комарова. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.

В Нижневартовске (ХМАО) 7 декабря объявили днем траура по погибшим из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «В Нижневартовске глава города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура. Соболезную родным, близким погибших. Скорбим. Люди, берегите себя, пожалуйста», — сообщила в своем telegram-канале губернатор. Также глава региона добавила, что экстренные службы завершили поисково-спасательные работы. «К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. По данным Главного управления МЧС России по автономному округу, на эти дату и час, достоверно установлена гибель 8 человек, в их числе 4 ребенка», — добавляет Комарова. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.