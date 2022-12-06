Уехавший из России стрит-арт художник признался, что скучает по Екатеринбургу

Художник Илья Мозги создал работу с отсылкой к жизни в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрит-арт к 60-летию первого полета человека в Космос. Екатеринбург, илья мозги
Илья Мозги посвятил уже две работы Екатеринбургу, где он жил ранее Фото:

Художник из Екатеринбурга Илья Мозги презентовал вторую работу под названием Robusta, при создании которой он вдохновлялся воспоминаниями о своем проживании в столице Урала. Арт появился в Черногории. Фотографии работы он опубликовал на своей странице в соцсети.

«Фикус ассоциируется у меня с квартирой в Екатеринбурге, дополняя им незнакомый город, я осваиваю его, в попытке сделать своим. Я бережно пересчитываю листья, хватаюсь за каждое воспоминание. Пока все листья на месте», — пояснил стрит-арт художник.

Ранее Илья Мозги посвятил Екатеринбургу свой новый арт-объект в Бишкеке (Киргизия). Работа представляет собой надпись «Мне снова снился дом» на стене одного из жилых домов в частном секторе, которая осталась после сноса здания.

Фото:
Фото:
Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Художник из Екатеринбурга Илья Мозги презентовал вторую работу под названием Robusta, при создании которой он вдохновлялся воспоминаниями о своем проживании в столице Урала. Арт появился в Черногории. Фотографии работы он опубликовал на своей странице в соцсети. «Фикус ассоциируется у меня с квартирой в Екатеринбурге, дополняя им незнакомый город, я осваиваю его, в попытке сделать своим. Я бережно пересчитываю листья, хватаюсь за каждое воспоминание. Пока все листья на месте», — пояснил стрит-арт художник. Ранее Илья Мозги посвятил Екатеринбургу свой новый арт-объект в Бишкеке (Киргизия). Работа представляет собой надпись «Мне снова снился дом» на стене одного из жилых домов в частном секторе, которая осталась после сноса здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...