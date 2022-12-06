Уехавший из России стрит-арт художник признался, что скучает по Екатеринбургу

Художник Илья Мозги создал работу с отсылкой к жизни в Екатеринбурге

06 декабря 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Илья Мозги посвятил уже две работы Екатеринбургу, где он жил ранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Художник из Екатеринбурга Илья Мозги презентовал вторую работу под названием Robusta, при создании которой он вдохновлялся воспоминаниями о своем проживании в столице Урала. Арт появился в Черногории. Фотографии работы он опубликовал на своей странице в соцсети. «Фикус ассоциируется у меня с квартирой в Екатеринбурге, дополняя им незнакомый город, я осваиваю его, в попытке сделать своим. Я бережно пересчитываю листья, хватаюсь за каждое воспоминание. Пока все листья на месте», — пояснил стрит-арт художник. Ранее Илья Мозги посвятил Екатеринбургу свой новый арт-объект в Бишкеке (Киргизия). Работа представляет собой надпись «Мне снова снился дом» на стене одного из жилых домов в частном секторе, которая осталась после сноса здания. Фото: личная страница Ильи Мозги в соцсети Фото: личная страница Ильи Мозги в соцсети Фото: личная страница Ильи Мозги в соцсети

Художник из Екатеринбурга Илья Мозги презентовал вторую работу под названием Robusta, при создании которой он вдохновлялся воспоминаниями о своем проживании в столице Урала. Арт появился в Черногории. Фотографии работы он опубликовал на своей странице в соцсети. «Фикус ассоциируется у меня с квартирой в Екатеринбурге, дополняя им незнакомый город, я осваиваю его, в попытке сделать своим. Я бережно пересчитываю листья, хватаюсь за каждое воспоминание. Пока все листья на месте», — пояснил стрит-арт художник. Ранее Илья Мозги посвятил Екатеринбургу свой новый арт-объект в Бишкеке (Киргизия). Работа представляет собой надпись «Мне снова снился дом» на стене одного из жилых домов в частном секторе, которая осталась после сноса здания.