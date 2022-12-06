Подростку, оставшемуся сиротой после взрыва в жилом доме Нижневартовска, помогут благотворители

07 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мальчику, который потерял из-за взрыва газа в жилом доме маму, помогают неравнодушные жители города Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске подростку, мать которого погибла во время взрыва бытового газа в доме 6а на улице Мира 4 декабря, помогут купить одежду и обувь. Мама его одноклассницы Олеся, разместившая в соцсетях пост о сборе вещей и предметов первой необходимости, рассказала журналисту URA.RU, что на ее призыв откликнулись простые жители города, предприниматели и депутаты. «Мальчик после взрыва остался без одежды и обуви, ему в пункте временного размещения выдали кроссовки 38 размера, а у него 43. Родители одноклассников собрали средства, потом уже началось сарафанное радио — у меня телефон не умолкает. Подключились благотворительные фонды, депутаты, предприниматели готовы предоставить новую одежду, всего достаточно. Мы очень благодарны, что наши жители оказались такими неравнодушными», — поделилась Олеся. Подростку продолжают приносить гуманитарную помощь. Депутат думы Нижневартовска Эльвира Панфилова сообщила журналисту URA.RU, что в ближайшее время планирует провезти мальчика по магазинам, где ему подберут вещи. «У нас налажено сотрудничество с предпринимателями, которые помогают детям из социально уязвимых семей приобрести одежду и обувь. Никто из них не останется в стороне и не оставит ребенка, у которого погибла мама, без помощи», — рассказала Панфилова. Ранее URA.RU писало об объявленном на 7 декабря дне траура по погибшим из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. В пятиэтажном доме 6а на улице Мира вечером 4 декабря произошел взрыв газа. Погибли восемь человек, из них четверо — дети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске подростку, мать которого погибла во время взрыва бытового газа в доме 6а на улице Мира 4 декабря, помогут купить одежду и обувь. Мама его одноклассницы Олеся, разместившая в соцсетях пост о сборе вещей и предметов первой необходимости, рассказала журналисту URA.RU, что на ее призыв откликнулись простые жители города, предприниматели и депутаты. «Мальчик после взрыва остался без одежды и обуви, ему в пункте временного размещения выдали кроссовки 38 размера, а у него 43. Родители одноклассников собрали средства, потом уже началось сарафанное радио — у меня телефон не умолкает. Подключились благотворительные фонды, депутаты, предприниматели готовы предоставить новую одежду, всего достаточно. Мы очень благодарны, что наши жители оказались такими неравнодушными», — поделилась Олеся. Подростку продолжают приносить гуманитарную помощь. Депутат думы Нижневартовска Эльвира Панфилова сообщила журналисту URA.RU, что в ближайшее время планирует провезти мальчика по магазинам, где ему подберут вещи. «У нас налажено сотрудничество с предпринимателями, которые помогают детям из социально уязвимых семей приобрести одежду и обувь. Никто из них не останется в стороне и не оставит ребенка, у которого погибла мама, без помощи», — рассказала Панфилова. Ранее URA.RU писало об объявленном на 7 декабря дне траура по погибшим из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. В пятиэтажном доме 6а на улице Мира вечером 4 декабря произошел взрыв газа. Погибли восемь человек, из них четверо — дети.