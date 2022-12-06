Шольц раскрыл основное требование Евросоюза к кандидатам

Канцлер ФРГ Шольц: ЕС ждет, что кандидаты на вступление будут разделять его санкционную политику

06 декабря 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц напомнил, что с Сербией есть разногласия по поводу РФ Фото: Bundesregierung\Kugler Евросоюз надеется на то, что кандидаты на вступление будут разделять его санкционную политику против России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Ожидаем от стран-кандидатов, что они будут ориентироваться на санкционную политику ЕС», — сказал Шольц в эфире немецкого телеканала NTV. Он добавил, что по данному вопросу есть разногласия с Сербией. Ранее в ходе собрания европейских социал-демократов Шольц призвал расширить Евросоюз. После начала российской спецоперации на Украине сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. После он не раз отмечал, что позиция страны в отношении антироссийских санкций не изменится, передает МК .

Евросоюз надеется на то, что кандидаты на вступление будут разделять его санкционную политику против России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Ожидаем от стран-кандидатов, что они будут ориентироваться на санкционную политику ЕС», — сказал Шольц в эфире немецкого телеканала NTV. Он добавил, что по данному вопросу есть разногласия с Сербией. Ранее в ходе собрания европейских социал-демократов Шольц призвал расширить Евросоюз. После начала российской спецоперации на Украине сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. После он не раз отмечал, что позиция страны в отношении антироссийских санкций не изменится, передает МК.