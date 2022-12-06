Екатеринбуржец дважды пырнул ножом продавца в алкомаркете

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Екатеринбуржец напал с ножом на продавца из-за замечания о разбитой бутылки водки Фото:

В Екатеринбурге ранее судимый 48-летний мужчина дважды ударил ножом сотрудника алкомаркета из-за разбитой бутылки водки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Во время нахождения в магазине подозреваемый случайно разбил бутылку водки. На сделанное ему по этому поводу корректное замечание он стал вести себя агрессивно и неожиданно выхватил из-за пазухи нож. На почве ссоры обвиняемый, реализуя внезапно возникший у него умысел на убийство, причинил сотруднику торговой точки два ножевых ранения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 2 декабря. Конфликт удалось прекратить благодаря вмешательству других посетителей магазина, 21-летнему пострадавшему вызвали скорую и оказали медицинскую помощь. Полицейские задержали нападавшего и передали материалы дела в Следственный комитет России по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Уралмаш неизвестный ночью пырнул ножом прохожего. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к инциденту.

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В Екатеринбурге ранее судимый 48-летний мужчина дважды ударил ножом сотрудника алкомаркета из-за разбитой бутылки водки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Во время нахождения в магазине подозреваемый случайно разбил бутылку водки. На сделанное ему по этому поводу корректное замечание он стал вести себя агрессивно и неожиданно выхватил из-за пазухи нож. На почве ссоры обвиняемый, реализуя внезапно возникший у него умысел на убийство, причинил сотруднику торговой точки два ножевых ранения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 2 декабря. Конфликт удалось прекратить благодаря вмешательству других посетителей магазина, 21-летнему пострадавшему вызвали скорую и оказали медицинскую помощь. Полицейские задержали нападавшего и передали материалы дела в Следственный комитет России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Уралмаш неизвестный ночью пырнул ножом прохожего. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к инциденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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