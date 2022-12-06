Екатеринбуржец дважды пырнул ножом продавца в алкомаркете

06 декабря 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец напал с ножом на продавца из-за замечания о разбитой бутылки водки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге ранее судимый 48-летний мужчина дважды ударил ножом сотрудника алкомаркета из-за разбитой бутылки водки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Во время нахождения в магазине подозреваемый случайно разбил бутылку водки. На сделанное ему по этому поводу корректное замечание он стал вести себя агрессивно и неожиданно выхватил из-за пазухи нож. На почве ссоры обвиняемый, реализуя внезапно возникший у него умысел на убийство, причинил сотруднику торговой точки два ножевых ранения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 2 декабря. Конфликт удалось прекратить благодаря вмешательству других посетителей магазина, 21-летнему пострадавшему вызвали скорую и оказали медицинскую помощь. Полицейские задержали нападавшего и передали материалы дела в Следственный комитет России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Уралмаш неизвестный ночью пырнул ножом прохожего. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к инциденту.

В Екатеринбурге ранее судимый 48-летний мужчина дважды ударил ножом сотрудника алкомаркета из-за разбитой бутылки водки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Во время нахождения в магазине подозреваемый случайно разбил бутылку водки. На сделанное ему по этому поводу корректное замечание он стал вести себя агрессивно и неожиданно выхватил из-за пазухи нож. На почве ссоры обвиняемый, реализуя внезапно возникший у него умысел на убийство, причинил сотруднику торговой точки два ножевых ранения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 2 декабря. Конфликт удалось прекратить благодаря вмешательству других посетителей магазина, 21-летнему пострадавшему вызвали скорую и оказали медицинскую помощь. Полицейские задержали нападавшего и передали материалы дела в Следственный комитет России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Уралмаш неизвестный ночью пырнул ножом прохожего. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к инциденту.