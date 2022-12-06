В Нижневартовске мужчина выжил после падения с пятого этажа

Мужчина упал в пролете подъезда с высоты пятого этажа
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина упал в пролете подъезда с высоты пятого этажа, но остался жив. Пост об этом опубликован в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».
«С пятого этажа, по лестничному проему упал мужчина», — сообщается в посте. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что он выжил. «Мужчина в алкогольном опьянении оступился и упал, живой», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске во время соревнований по спортивному туризму в спорткомплексе «Юбилейный» инструктор упал с высоты. Спортсмена госпитализировали с открытым переломом ноги.
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