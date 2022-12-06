06 декабря 2022

В Нижневартовске мужчина выжил после падения с пятого этажа

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Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, лестничный пролет, лестничная площадка, подъезд, лестница, перила на лестнице
Мужчина упал в пролете подъезда с высоты пятого этажа Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина упал в пролете подъезда с высоты пятого этажа, но остался жив. Пост об этом опубликован в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«С пятого этажа, по лестничному проему упал мужчина», — сообщается в посте. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что он выжил. «Мужчина в алкогольном опьянении оступился и упал, живой», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске во время соревнований по спортивному туризму в спорткомплексе «Юбилейный» инструктор упал с высоты. Спортсмена госпитализировали с открытым переломом ноги.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина упал в пролете подъезда с высоты пятого этажа, но остался жив. Пост об этом опубликован в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «С пятого этажа, по лестничному проему упал мужчина», — сообщается в посте. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что он выжил. «Мужчина в алкогольном опьянении оступился и упал, живой», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске во время соревнований по спортивному туризму в спорткомплексе «Юбилейный» инструктор упал с высоты. Спортсмена госпитализировали с открытым переломом ноги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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