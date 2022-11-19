19 ноября 2022
18 ноября 2022

В ХМАО во время соревнований инструктор упал с высоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, экстрим, веревочный парк
В Нижневартовске проводились соревнования по спортивному туризму Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во время соревнований по спортивному туризму в спорткомплексе «Юбилейный» инструктор упал с высоты. Журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД округа сообщили, что спортсмена госпитализировали с открытым переломом ноги.

«Сегодня в спорткомплексе „Юбилейный“ во время соревнований с высоты упал инструктор. В результате падения он получил открытый перелом ноги. Его увезли на скорой больницу. Сотрудниками полиции проводится проверка и сбор материалов», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». Прокуратура региона после происшествия инициировала проверку, а следственное управление СКР по ХМАО — Югре возбудило уголовное дело.

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В Нижневартовске (ХМАО) во время соревнований по спортивному туризму в спорткомплексе «Юбилейный» инструктор упал с высоты. Журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД округа сообщили, что спортсмена госпитализировали с открытым переломом ноги. «Сегодня в спорткомплексе „Юбилейный“ во время соревнований с высоты упал инструктор. В результате падения он получил открытый перелом ноги. Его увезли на скорой больницу. Сотрудниками полиции проводится проверка и сбор материалов», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». Прокуратура региона после происшествия инициировала проверку, а следственное управление СКР по ХМАО — Югре возбудило уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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