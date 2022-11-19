В ХМАО во время соревнований инструктор упал с высоты

20 ноября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске проводились соревнования по спортивному туризму Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) во время соревнований по спортивному туризму в спорткомплексе «Юбилейный» инструктор упал с высоты. Журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД округа сообщили, что спортсмена госпитализировали с открытым переломом ноги. «Сегодня в спорткомплексе „Юбилейный“ во время соревнований с высоты упал инструктор. В результате падения он получил открытый перелом ноги. Его увезли на скорой больницу. Сотрудниками полиции проводится проверка и сбор материалов», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». Прокуратура региона после происшествия инициировала проверку, а следственное управление СКР по ХМАО — Югре возбудило уголовное дело.

В Нижневартовске (ХМАО) во время соревнований по спортивному туризму в спорткомплексе «Юбилейный» инструктор упал с высоты. Журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД округа сообщили, что спортсмена госпитализировали с открытым переломом ноги. «Сегодня в спорткомплексе „Юбилейный“ во время соревнований с высоты упал инструктор. В результате падения он получил открытый перелом ноги. Его увезли на скорой больницу. Сотрудниками полиции проводится проверка и сбор материалов», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». Прокуратура региона после происшествия инициировала проверку, а следственное управление СКР по ХМАО — Югре возбудило уголовное дело.