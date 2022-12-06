Пушилин указал на варварские обстрелы ВСУ, из-за которых массово переводят всех на дистант

07 декабря 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

В ДНР из-за обстрелов предложили перевести учреждения на дистант Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал перевести жителей ДНР на дистанционную работу из-за усилившихся варварских атак со стороны украинских военнослужащих. По его словам, в настоящее время ВСУ обстреливают жилые кварталы. «Призываю руководителей ведомств, бюджетных организаций и частных предприятий перестроить работу, максимально сократив количество людей, работающих в очном формате», — написал Пушилин в своем telegram-канале . По его словам, ВСУ «жестоко» обстреливают жилые кварталы. «Под огнем украинских террористов Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Еленовка», — уточнил он. Пушилин сообщил, что 5 декабря жертвами стали 13 жителей Республики, из них четыре погибших, девять раненых. «Только сегодня противник выпустил по Республике более 130 боеприпасов различного калибра, включая реактивную систему залпового огня (РСЗО) „Град“. Украинские снаряды унесли четыре жизни, ранены 19 наших земляков», — рассказал политик. Он подчеркнул, что ВСУ наносят удары «по площадям» с единственной целью — убить как можно больше мирных граждан. «Обстрелы варварские, веерные, без конкретных целей — под огнем жилые кварталы, школы, детские сады, храмы», — сообщил Пушилин. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время ситуация изменится. «Но пока противник ведет оголтелую стрельбу по мирным кварталам, прошу вас находиться в укрытиях. Берегите себя и детей!», — резюмировал врио главы ДНР. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал перевести жителей ДНР на дистанционную работу из-за усилившихся варварских атак со стороны украинских военнослужащих. По его словам, в настоящее время ВСУ обстреливают жилые кварталы. «Призываю руководителей ведомств, бюджетных организаций и частных предприятий перестроить работу, максимально сократив количество людей, работающих в очном формате», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ «жестоко» обстреливают жилые кварталы. «Под огнем украинских террористов Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Еленовка», — уточнил он. Пушилин сообщил, что 5 декабря жертвами стали 13 жителей Республики, из них четыре погибших, девять раненых. «Только сегодня противник выпустил по Республике более 130 боеприпасов различного калибра, включая реактивную систему залпового огня (РСЗО) „Град“. Украинские снаряды унесли четыре жизни, ранены 19 наших земляков», — рассказал политик. Он подчеркнул, что ВСУ наносят удары «по площадям» с единственной целью — убить как можно больше мирных граждан. «Обстрелы варварские, веерные, без конкретных целей — под огнем жилые кварталы, школы, детские сады, храмы», — сообщил Пушилин. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время ситуация изменится. «Но пока противник ведет оголтелую стрельбу по мирным кварталам, прошу вас находиться в укрытиях. Берегите себя и детей!», — резюмировал врио главы ДНР. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.