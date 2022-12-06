ООН призвала прекратить украинский конфликт в связи с атаками киевских дронов на аэродромы РФ

07 декабря 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

В ООН не смогли дать комментарий по поводу атаки ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ООН заявила о необходимости прекращения боевых действий на Украине в связи с атакой ВСУ на российские аэродромы. Об этом заявила заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле. «Подтверждаем наш призыв о необходимости достичь прекращения огня», — указала Трембле, передает РИА Новости. По ее словам, у ООН якобы нет возможности проверить информацию про попытку ВСУ нанести удары беспилотниками по российским военным аэродромам. «У меня нет комментария конкретно по этой ситуации», — сказала она. Ранее URA.RU сообщало, что Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы с помощью реактивных беспилотников советского производства. Трое российских военных погибли при атаке ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут высказать свое мнение по поводу ударов по аэродромам в России. Атака со стороны Вооруженных сил Украины на российские военные аэродромы стала «новым и опасным витком» конфликта.

ООН заявила о необходимости прекращения боевых действий на Украине в связи с атакой ВСУ на российские аэродромы. Об этом заявила заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле. «Подтверждаем наш призыв о необходимости достичь прекращения огня», — указала Трембле, передает РИА Новости. По ее словам, у ООН якобы нет возможности проверить информацию про попытку ВСУ нанести удары беспилотниками по российским военным аэродромам. «У меня нет комментария конкретно по этой ситуации», — сказала она. Ранее URA.RU сообщало, что Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы с помощью реактивных беспилотников советского производства. Трое российских военных погибли при атаке ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут высказать свое мнение по поводу ударов по аэродромам в России. Атака со стороны Вооруженных сил Украины на российские военные аэродромы стала «новым и опасным витком» конфликта.