06 декабря 2022

ООН призвала прекратить украинский конфликт в связи с атаками киевских дронов на аэродромы РФ

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Официальный сайт президента Украины, оон
В ООН не смогли дать комментарий по поводу атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН заявила о необходимости прекращения боевых действий на Украине в связи с атакой ВСУ на российские аэродромы. Об этом заявила заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле.

«Подтверждаем наш призыв о необходимости достичь прекращения огня», — указала Трембле, передает РИА Новости. По ее словам, у ООН якобы нет возможности проверить информацию про попытку ВСУ нанести удары беспилотниками по российским военным аэродромам. «У меня нет комментария конкретно по этой ситуации», — сказала она.

Ранее URA.RU сообщало, что Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы с помощью реактивных беспилотников советского производства. Трое российских военных погибли при атаке ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут высказать свое мнение по поводу ударов по аэродромам в России. Атака со стороны Вооруженных сил Украины на российские военные аэродромы стала «новым и опасным витком» конфликта.

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ООН заявила о необходимости прекращения боевых действий на Украине в связи с атакой ВСУ на российские аэродромы. Об этом заявила заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле. «Подтверждаем наш призыв о необходимости достичь прекращения огня», — указала Трембле, передает РИА Новости. По ее словам, у ООН якобы нет возможности проверить информацию про попытку ВСУ нанести удары беспилотниками по российским военным аэродромам. «У меня нет комментария конкретно по этой ситуации», — сказала она. Ранее URA.RU сообщало, что Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы с помощью реактивных беспилотников советского производства. Трое российских военных погибли при атаке ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут высказать свое мнение по поводу ударов по аэродромам в России. Атака со стороны Вооруженных сил Украины на российские военные аэродромы стала «новым и опасным витком» конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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