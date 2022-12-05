Белый дом отказался комментировать попытки ВСУ ударить по аэродромам в РФ

05 декабря 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

В США не стали оценивать попытку Киева ударить по аэродромам в РФ из-за нехватки информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не могут высказать свое мнение по поводу ударов по аэродромам в России, так как подробной информации об этом у Вашингтона нет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «У нас нет какой-либо детализированной информации, которая бы позволила изложить свое видение о произошедшем», — сказал Кирби журналистам, передает РИА Новости. При этом, по его словам, в администрации американского президента знают о сообщениях СМИ об ударах ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли при украинской атаке на российские военные аэродромы. Там также сообщили о четверых раненых. До этого глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал западные страны предоставить Украине оружие для нанесения ударов по территории России, в частности, для поражения ракетных объектов или аэродромов страны.

США не могут высказать свое мнение по поводу ударов по аэродромам в России, так как подробной информации об этом у Вашингтона нет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «У нас нет какой-либо детализированной информации, которая бы позволила изложить свое видение о произошедшем», — сказал Кирби журналистам, передает РИА Новости. При этом, по его словам, в администрации американского президента знают о сообщениях СМИ об ударах ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли при украинской атаке на российские военные аэродромы. Там также сообщили о четверых раненых. До этого глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал западные страны предоставить Украине оружие для нанесения ударов по территории России, в частности, для поражения ракетных объектов или аэродромов страны.