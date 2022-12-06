Тюменская область стала одним из лидеров года по ESG-показателям

Тюменская область вошла в топ регионов с наилучшими ESG-показателями. Об этом сообщили в Национальном рейтинговом агентстве.
«В топ-5 регионов с наилучшими показателями вошли: республика Татарстан, Тюменская и Белгородская области, Санкт-Петербург. Лидером рэнкинга по ESG-развитию (environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление) стала Москва.», — ссылаясь на документ от НРА, пишет ТАСС.
Там же отметили, что Тюменская область стала лучшим субъектом по экологическим показателям. Рейтинг регионов — это ранжирование субъектов по критериям, которые оценивают уровень устойчивого развития и использования ESG-показателей в деятельности.
Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область обогнала соседей в УрФО по темпам строительства жилья. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шустов, в эксплуатацию введено более 1,8 млн кв. м. жилья.
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