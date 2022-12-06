06 декабря 2022
05 декабря 2022

Тюменская область стала одним из лидеров года по ESG-показателям

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители против дистанционного обучения. Тюмень, правительство тюменской области
Тюменская область стала лучшим субъектом по экологическим показателям Фото:

Тюменская область вошла в топ регионов с наилучшими ESG-показателями. Об этом сообщили в Национальном рейтинговом агентстве.

«В топ-5 регионов с наилучшими показателями вошли: республика Татарстан, Тюменская и Белгородская области, Санкт-Петербург. Лидером рэнкинга по ESG-развитию (environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление) стала Москва.», — ссылаясь на документ от НРА, пишет ТАСС.

Там же отметили, что Тюменская область стала лучшим субъектом по экологическим показателям. Рейтинг регионов — это ранжирование субъектов по критериям, которые оценивают уровень устойчивого развития и использования ESG-показателей в деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область обогнала соседей в УрФО по темпам строительства жилья. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шустов, в эксплуатацию введено более 1,8 млн кв. м. жилья.

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Тюменская область вошла в топ регионов с наилучшими ESG-показателями. Об этом сообщили в Национальном рейтинговом агентстве. «В топ-5 регионов с наилучшими показателями вошли: республика Татарстан, Тюменская и Белгородская области, Санкт-Петербург. Лидером рэнкинга по ESG-развитию (environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление) стала Москва.», — ссылаясь на документ от НРА, пишет ТАСС. Там же отметили, что Тюменская область стала лучшим субъектом по экологическим показателям. Рейтинг регионов — это ранжирование субъектов по критериям, которые оценивают уровень устойчивого развития и использования ESG-показателей в деятельности. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область обогнала соседей в УрФО по темпам строительства жилья. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шустов, в эксплуатацию введено более 1,8 млн кв. м. жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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