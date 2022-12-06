В доме два этажа, мансарда и подвал (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Перми продают часть четырехэтажного дома с видом на Каму. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Продается часть четырехэтажного жилого дома в жилом комплексе с внутренним двором. Тихий центр Перми. Из окон дома видно реку Каму. Территория огорожена и охраняется. Имеется отдельный вход в жилое помещение», — написано в объявлении. Площадь части дома — 706,8 квадратных метров.

В доме выполнен дизайнерский евроремонт. Для отдыха жильцов есть сауна. Четырехэтажную часть дома с собственным участком продают за 80 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в элитном коттеджном поселке в Перми продают усадьбу за 80 млн рублей. По словам продавца, коттедж создан итальянским архитектором. Площадь дома составляет 1060 квадратных метров.

Дом находится в центре Перми Объявление на сайте Avito

В доме два этажа, мансарда и подвал Объявление на сайте Avito

В доме выполнен дизайнерский евроремонт Объявление на сайте Avito