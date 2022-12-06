06 декабря 2022

В центре Перми продают дом с видом на Каму за 80 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
В доме два этажа, мансарда и подвал (архивное фото) Фото:

В центре Перми продают часть четырехэтажного дома с видом на Каму. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Продается часть четырехэтажного жилого дома в жилом комплексе с внутренним двором. Тихий центр Перми. Из окон дома видно реку Каму. Территория огорожена и охраняется. Имеется отдельный вход в жилое помещение», — написано в объявлении. Площадь части дома — 706,8 квадратных метров.

В доме выполнен дизайнерский евроремонт. Для отдыха жильцов есть сауна. Четырехэтажную часть дома с собственным участком продают за 80 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в элитном коттеджном поселке в Перми продают усадьбу за 80 млн рублей. По словам продавца, коттедж создан итальянским архитектором. Площадь дома составляет 1060 квадратных метров.

Дом находится в центре Перми
В доме два этажа, мансарда и подвал
В доме выполнен дизайнерский евроремонт
Для отдыха жильцов есть сауна

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В центре Перми продают часть четырехэтажного дома с видом на Каму. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Продается часть четырехэтажного жилого дома в жилом комплексе с внутренним двором. Тихий центр Перми. Из окон дома видно реку Каму. Территория огорожена и охраняется. Имеется отдельный вход в жилое помещение», — написано в объявлении. Площадь части дома — 706,8 квадратных метров. В доме выполнен дизайнерский евроремонт. Для отдыха жильцов есть сауна. Четырехэтажную часть дома с собственным участком продают за 80 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в элитном коттеджном поселке в Перми продают усадьбу за 80 млн рублей. По словам продавца, коттедж создан итальянским архитектором. Площадь дома составляет 1060 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...